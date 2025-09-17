◇サッカーACL2 F組第1節 G大阪3―1イースタン（2025年9月17日 パナスタ）

ACL2が17日に開幕し、G大阪は白星発進した。イースタン（香港）に3―1勝利。08年以来のアジア制覇へ、まずまずのスタートを切った。

13日のリーグ浦和戦からスタメン6人を変更。ダニエル・ポヤトス監督が「まずはイースタン戦のことだけ考える。（23日対戦の）横浜Mのことは考えていない」と話していた通り、DF中谷進之介やMFウェルトンら主力も起用した。だが前半45分間は悪い時のリズムに陥った。同28分にFWイッサム・ジェバリがDFラインの背後を取ったところからMFウェルトンの先制点が生まれたが、多くの時間帯で足元や“各駅停車”のパスに終始。先制直後には目の覚めるような同点ミドルを叩き込まれた。5月21日・ルヴァン杯磐田戦以来の出場となったGK東口順昭もさすがに届かなかった。

後半途中からFW宇佐美貴史とFWデニス・ヒュメットを投入。DF半田陸のヘディングや宇佐美のミドルシュートで相手ゴールに迫り、同25分に宇佐美が冷静に流し込んで勝ち越した。さらに同30分にはヒュメットが直接FKを叩き込んで追加点。フィジカルや反応速度を含めて個々の力差が大きかった中、最後は貫禄を示した。