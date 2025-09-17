娘から電話「パパがお風呂で倒れてる！」震える手で119番 → 帰宅後、救急隊員から『衝撃の言葉』が

「身内が倒れた」と聞いたら、驚きと心配で、気が気じゃなくなりますよね。

今回は、仕事中に子どもから「パパが倒れてる」と電話があった筆者の友人の体験談をご紹介します。友人はすぐさま会社を飛び出したそうなのですが……。

在宅勤務の夫が倒れたと、子どもから電話が！

ぎっくり腰も大変なことですが、命に別状がないとわかりひと安心……。

現在は笑って話せますが、自宅に着くまで心配で心配でたまりませんでした。

家族が生きていてくれることのありがたさを実感した出来事です。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：中谷 茜

FTNコラムニスト：藍沢ゆきの

元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。