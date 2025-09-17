17日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト−巨人』で解説を務めた野村弘樹氏が、ヤクルト先発・奥川恭伸について言及した。

奥川は2−0の2回二死走者なしから中山礼都に四球を与えると、続くリチャードにポール際に同点の2ランを浴びた。続く3回は戸郷翔征のピッチャー後方の小フライをお見合いし出塁を許すと、一死一、三塁から泉口友汰に勝ち越しの犠飛。2−3の5回は丸佳浩のゴロを奥川が弾く内野安打、一死後、泉口にセンター前に運ばれ、岡本和真に頭部に危険球死球で退場。

野村氏は「立ち上がり見た時は非常に気合もあっていいかなと思ったんですけどね。結局、四球絡んでのホームランだったり、点の取られ方が良くなかったですしね。このイニングも先頭のピッチャーゴロ捕れそうなのをエラー（記録は内野安打）が絡んで、泉口に繋がれて危険球ですから、悔いが残るでしょうね。悔しいマウンドだったと思います」と振り返った。

代わってマウンドに上がった下川隼佑が岸田行倫の内野ゴロの間に三塁走者の生還を許し、この日の奥川は4回1/3・86球を投げ、6被安打、4失点だった。

（ニッポン放送ショウアップナイター）