おうちでヌン活できるじゃん！！【3COINS】食卓をエレガントに♡「おしゃれ食器」

おうちでゆっくりとアフタヌーンティーを満喫したい時は「おしゃれ食器」を【3COINS（スリーコインズ）】で揃えませんか？ 食卓の雰囲気作りにぴったりの、美しい食器は並べるだけで気分を盛り上げてくれそうです。今回はティータイムを優雅に彩ってくれそうな、ティーポット & ケーキスタンドをご紹介します。

茶こし付きの便利な「ティーポット：400ml」

コロンとした丸みのあるシルエットが美しいティーポット。シルバー × ホワイトを合わせた、エレガントな雰囲気漂う配色がおしゃれです。400ml入るサイズ感で、おひとりでのちょっとしたヌン活や、少人数で楽しみたい時に良さそう。茶こしが付いていて使い勝手の良さもうかがえます。お値段は\1,320（税込）。

華やかにディスプレイできそうな「2段ケーキスタンド」

2段に分けてスイーツをディスプレイできる、食卓の華やかさをアップしてくれそうなこちら。シルバーが映えるケーキスタンドは、並べたスイーツの色味を邪魔せずに馴染んでくれそうです。お値段は\1,320（税込）。シンプルながら支柱部分はさり気なく装飾があしらわれた、おしゃれで美しいデザイン。ティータイムの気分を盛り上げてくれそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino