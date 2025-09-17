梅宮アンナ、“出会って10日婚”夫と公の場登場でラブラブオーラ全開「手を繋いだりっていうのが日常の普通のこと」
【モデルプレス＝2025/09/17】タレントの梅宮アンナと夫でアートディレクターの世継恭規氏が9月17日、都内で開催された「バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント」に出席。仲睦まじい様子を見せた。
【写真】梅宮アンナ、電撃婚夫とラブラブ密着
夫婦での登場について梅宮は「このようなイベントに参加させていただくのは初めてです」と笑顔。手を繋ぐなどアツアツな様子に触れられると「私たちとしては、手を繋いだりっていうのが日常の普通のことですね」と語り、マイクを向けられた世継氏は照れ笑いを見せた。
コーディネートに関して、梅宮は「普段はあまりスカートを履かないので。ただお洋服っていうのは、それなりにTPOに合わせたりするので、なんとなく白かなとか、そういう感じで。私が最初に『今日これを着ていくよ』っていうのを伝えて、それで『あとからコーディネートしてね』っていう感じで」とコメント。世継氏は「暑かったので、涼しい格好で来ました」「会社に行ったまま来ました」と明かし、梅宮は「人って影響されるじゃないですか。私もこういう感じでとか、いろいろと影響はお互いあると思います」と話していた。
店舗にちなみ、記憶に残っている夫婦のエピソードを聞かれた梅宮は「昨日のことですけれども、実家が京都なので、お墓参りと敬老の日ということで。2人でドライブをして、京都まで往復、車で行きました。ずっと車中2人で。そういう時間がすごくいいなっていうのは、つくづく。なかなか、関西に行くのに車とか使わないじゃないですか。2人で運転し合って行って、ドライブしながら楽しかったという。サービスエリアがすごく楽しくて、たくさんいろいろ買ってました（笑）」と報告。夫婦としての日々に関しては「色々ありますよ。喧嘩もしますし。でも、一つ一つ喧嘩をしながら夫婦ができていくんではないかなと思っています」と語っていた。
梅宮は2001年に結婚し、翌2002年に第1子となる長女を出産。2003年に離婚した。2025年5月27日に自身のInstagramを通じて、世継氏との再婚を発表。出会って10日が経った2025年5月23日に入籍したと明かし、話題を集めた。
銀座本店のオープン以来、初めてとなるリニューアルのコンセプトは「記憶と創造」。バーニーズ ニューヨークが築き上げてきた伝統とテイストを大切にしながら、未来に向けた創造的挑戦によって、新たな価値を生み出す空間へと進化を遂げている。この日は梅宮、世継氏のほか、山田優、朝⽐奈彩、胗俊太郎、笠松将、ニューヨーク（屋敷裕政・嶋佐和也）、窪塚洋介、アンミカが出席した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆梅宮アンナ、夫と公の場登場でラブラブオーラ全開
◆バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント
