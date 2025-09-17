本拠地フィリーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。8回に今季50号ソロを放った。メジャー史上6人目の2年連続50号を達成したが、直近11発の共通点に気づいたファンからは「またか」という声が届いている。

4-6の8回無死走者なし。相手右腕ロバートソンが投じた内角の球をかっ飛ばした。右翼席へ430フィート（約131メートル）の特大弾。先発投手として5回無安打無得点に抑えた後の一発に、ドジャースタジアムは大興奮となった。

2年連続50本塁打を達成したが、2ランを放った8月6日（同7日）の39号以降は、11号連続ですべてソロホームラン。今季満塁弾はなく、3ランに至っては、5月15日（同16日）のアスレチックス戦の14号まで遡る。

今季は開幕から「1番」に固定されているとはいえ、異常なペースでのソロ本塁打量産に、X上の日本人ファンも反応している。

「というか、大谷はまたソロHRか」

「大谷のホームランソロばかりで打点稼げない」

「最近11本連続ソロホームランなのはやはり下位打線と監督・コーチ陣の責任が大きいと思う」

「そいやまたソロ谷だったのか」

「鬼のソロホームラン祭り開催中のまま50号までいってしまった」

「ツーラン、スリーラン全くないよね」

大谷の投打にわたる活躍にも関わらずチームは6-6の9回に3点を奪われて、6-9で逆転負けしている。



（THE ANSWER編集部）