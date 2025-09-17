東京世界陸上第5日

陸上の世界選手権東京大会第5日が17日、国立競技場で行われた。男子200メートル予選5組に注目の新星、17歳のガウト・ガウト（オーストラリア）が登場。20秒23（向かい風0.1メートル）の3着で準決勝に進んだ。

17歳の超逸材がベールを脱いだ。世界陸上デビューとなったガウトには、スタート前から大歓声が降り注ぐ。予選5組で3着。19秒84と激走したレベル（ジャマイカ）には及ばなかったが、着順で18日の準決勝進出を決めた。

今年4月、いずれも参考記録ながら100メートルで9秒99（追い風2.6メートル）、200メートルで19秒84（同2.2メートル）をマークした。

16歳だった昨年12月には200メートルで20秒04（追い風1.5メートル）。世界記録保持者ウサイン・ボルト（ジャマイカ）の16歳時の記録（20秒13）を上回った。ボルトもその存在を認めている。

6月には20秒02（無風）の自己ベスト。日本記録（20秒03）よりも速いタイムをひっさげ、大舞台に立っていた。



（THE ANSWER編集部）