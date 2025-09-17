カルモアは、2025年9月25日(木)〜28日(日)、幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」に出展します。

カルモア「空間のにおい」

・日程 ：2025年9月25日(木)〜28日(日)

・会場 ：幕張メッセ ホール9「ゲーミングライフスタイルコーナー」

・ブース位置：09-C35

・展示内容 ：空気環境比較体験ブース、機能性フレグランス「Short Booster」、酸素クラスター脱臭装置「Levion」、ノベルティの配布など

カルモアは、2025年9月25日(木)〜28日(日)、幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」に出展。

このブースでは「空気の違いがパフォーマンスを変える」ことを体感できる、臭気判定士(国家資格)による『におい比較型展示』を行います。

■勝敗を左右するのは、目に見えない「空気」だった

ゲームの世界では、わずかな集中力の差が勝敗を分けます。

カルモアは30年以上にわたり工場や商業施設の臭気対策、近年では空間演出を手掛けてきた『においの専門家』です。

その知見をe-sportsに応用し、悪臭を取り除く酸素クラスター脱臭装置、及び集中力やパフォーマンスを高める機能性フレグランスとともに、『空間ギア』という概念を提唱します。

■脳波・感情アナライザー試験によるエビデンス

実証実験では、香り環境下で記憶課題テストの正答率が最大33％向上するなど、空気品質が人間の認知機能に影響を与えることが明らかになっています。

感情アナライザー実験において、空間によりゲーム中の感情の変化が認められるとともに、機能性フレグランスのある環境下ではポジティブ感情が60〜80％を占め、悪臭では「イライラ」「迷い」が顕著となりました。

これらの結果は、オフィス・教育現場・ホテル・イベント空間など、幅広い分野で応用可能です。

においによる感情の差

ゲームプレイ中の感情の変化

■出展内容：3つの空間を体験できる「におい比較型ブース」

来場者は以下3つの空間を順番に体験し、自分の感覚でパフォーマンスの違いを実感できます。

・BUFF ：「Short Booster」フレグランスで集中を高める空間

・CLEAN ：「酸素クラスターLevion」で徹底的に無臭化された空間

・DEBUFF：足の裏のにおいに代表される悪臭が漂う空間

カルモアTGSブースイメージ

さらに、体験者には香り付き「感情妖精ニャール」コースターをプレゼント。

かわいらしい「感情妖精ニャール」が、集中と癒しを与える“バフ”キャラクターとして来場者を迎えます。

感情妖精ニャール

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京ゲームショウ2025で初展示！カルモア「空間のにおい」 appeared first on Dtimes.