精密な機構による心地よい操作感！MONO PLUS「Mezmopen」

MONO PLUSは、Kickstarterで総額5,200万円以上の支援を集めた話題のチタンギミックペン「Mezmopen」の先行発売プロジェクトを、2025年9月12日(金)正午12時より応援購入サービス「Makuake」で開始しました。

MONO PLUS「Mezmopen」

■予約販売期間

2025年9月12日(金)12:00〜2025年10月30日(木)

ペンの重量：

アルミニウムペン ：26.5グラム

チタン(グレード5)ペン：33.5グラム

サイズ：

直径10mm、全長130mm、折りたたみ時70mm

素材：

アルミニウム - 6061(サンドブラスト加工と様々な色のアルマイト加工)

チタン - グレード5(未加工バージョンはサンドブラスト加工、レインボーバージョンはサンドブラスト＋PVDコーティング)

内部素材：

真鍮 - リフィルを収納する可動部

ステンレス鋼 - 内部スプリング

POM(ポリオキシメチレン) - 内部スライダーとリフィルホルダー

メッキ鋼管 - スムーズなスライドと磁石の吸着を実現

ステンレス鋼スプリングリング - 磁石をしっかりと固定

ネオジム(N52)磁石 - 強力で心地よいカチッという音を実現

ゴム製Oリング - 磁石同士がぶつかった際の衝撃を吸収

セット内容：

ペン、ケース、MAGNETIC TIP

■Mezmopenは、ただのペンじゃありません

この製品は、精密な機構による心地よい操作感と、筆記具としての実用性を兼ね備えた革新的な筆記具です。

特許出願中のマグネット式リトラクタブル構造により、スムーズな開閉動作を実現しました。

たとえば、こんな遊びができます

・片手での開閉操作

・回転動作

・折りたたみ機能

・キャッチング動作

・ペン回し

・スタンド設置時の回転

以上の操作が可能な設計となっています。

あなたならどんな風にペンを回しますか？

思いのままに、あなただけの楽しみ方を見つけてください。

■Mezmopenのコンセプトと哲学

Mezmopenは、実用的な機能と深い満足感をもたらす触感を融合させて設計されました。

フォルムはすっきりとミニマルですが、すべての曲線とカットには目的があります。

ペンの長さとプロポーションは、閉じた状態ではコンパクトでありながら、書き心地のバランスが取れた快適な形状になるよう、慎重に設計されています。

■Mezmopenはギミックだけでなく、書き味にも妥協しません

長時間でも快適な、なめらかな書き心地。

搭載リフィルは、ドイツ製Schmidt MegaLine 620M(青色)。

スムーズな筆記感と高い安定性が、ビジネスでも日常でも活躍します。

■しっかり握れて、ペン先もブレない

本体にはグリップラインを施し、しっかりとしたホールド感を実現。

筆記中に手が滑らず、細かい文字や図も安定して書くことができます。

■D1規格対応

MezmopenはD1リフィルに対応しており、市販の好みのインクに簡単に交換可能。

書き心地のカスタマイズも楽しめます。

■航空宇宙グレードのアルミニウム6061を採用

アルミニウム6061は、軽量でありながら高い強度と優れた耐食性を持ち、航空機や産業機械など幅広い分野で採用されている高品質なアルミ合金です。

これにより、Mezmopenは耐久性と美しい仕上がりを両立しています。

アルミニウム製ペンは全6色

■Mezmopenの7本ライン：美しさと機能を両立した精密加工

Mezmopenには7本のラインが施されています。

これらのラインは単なる彫刻ではなく、精密なCNC加工(Computer Numerical Control加工)によるものです。

コストはかかりますが、複雑な形状や細かいディテールの表現が可能です。

このラインのおかげで、手にしたときや筆記時にグリップがしっかりと固定され、安定したコントロールが得られます。

さらに、線の1本には、ペン先をねじって外しリフィルを交換するためのスペースが巧みに隠されています。

また、表面には傷や摩耗に強いアルマイト処理が施されており、日々手に触れる道具として、耐久性と美しさを兼ね備えた仕上がりとなっています。

細部に至るまでこだわり抜かれた設計です。

―さらに上質を求める方へ― グレード5チタン削り出しのプレミアムモデル

Mezmopenのチタン製モデルには、世界の航空宇宙産業や高級時計にも採用される「グレード5チタン」を贅沢に使用しています。

軽やかさと圧倒的な強度、そして美しい輝きを兼ね備えたこの素材は、まさに本物志向の方のための特別仕様です。

腐食や傷にも強く、永くご愛用いただける耐久性と、手に取るたびに感じる上質な質感。

細部までこだわり抜いた、他に類を見ないプレミアムモデルを体感できます。

チタン製ペンは全2色

■使わないときは、手のひらサイズ

専用レザースリーブで、もっと自由に。

オプションのレザースリーブを使えば、手帳やキーリングに取り付け可能。

オプションのペンスタンドは、磁力と寸法のバランスが緻密に計算されており、ペンをそっと引き寄せながらもしっかりと固定される設計です。

ペンをただ置くだけで、自然と「帰ってくる」ような感覚を生み出します。

この心地よい操作感は、筆記していない時間でさえ満足のいく体験となるよう、メーカーのデザイン哲学に基づいて、妥協せず、すべてのディテールに意図を込め、直感的でどこか魔法のように感じられる瞬間を目指して設計されています。

ペンスタンドにペンを立てておくだけで、デスク周りが洗練されたラグジュアリーな空間に変わります。

使わない時も美しくディスプレイでき、インテリアのアクセントとしても楽しめます。

ペンスタンドの底のシールをはがすと粘着剤付きでデスクに強力に固定できます。

特殊な粘着剤で繰り返しはったりはがしたりが可能です。

■Mezmopenの特徴

マグネット式リトラクタブル構造(特許出願中)

「パチッと外して、カチッと戻す」──心地よい操作感がクセになる、革新的な仕組み。

遊びと筆記の両立

くるくる回す、折りたたむ、投げてキャッチ…指先で楽しめるギミックと、ドイツ製リフィルによるなめらかな書き味。

クセになるギミック

高品質素材

航空宇宙グレードのアルミニウム6061、さらにはグレード5チタンを使用したプレミアムモデルも展開。

精密加工と美しい仕上げ

CNC加工による7本のライン設計とアルマイト処理により、デザイン性と耐久性を両立。

■商品ラインナップ

アルミニウムモデル(全6色)

チタンモデル(全2色)

オプション：専用ペンスタンド、レザースリーブ

■スペック

サイズ ：直径10mm×全長130mm(折りたたみ時70mm)

重量 ：アルミニウム26.5g／チタン33.5g

リフィル：ドイツ製 Schmidt MegaLine 620M(D1規格対応・交換可能)

■ブランド - Mezmoglobe -

Mezmoglobeは2017年に誕生したデスクトイブランド。

回転する球体「Mezmoglobe」や磁力と重力を楽しむ「Spintronics」などを発表し、世界中のガジェットファンを魅了してきました。

その精巧な設計と美しいデザイン性は高く評価され、今も熱心なコレクターを生み続けています。

本プロジェクトでは、日本国内での正規販売総代理を務めるMONO PLUS合同会社が、輸入・サポート・保証体制を整備したうえで展開。

クラウドファンディング終了後の一般販売に先駆けて、お得な価格で手に入るチャンスとなります。

デザイン感度の高い方への贈り物に

素敵なケースに入れてお届けします

