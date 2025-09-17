SixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¤á¤°¤ê¹ç¤ï¤»¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¡£¤á¤°¤ê¹ç¤ï¤»¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦¿·³¤À¿¤Î·à¾ìÍÑ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·³¤À¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¼Ì±ÇÁü²½ºîÉÊ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜºî¤Ï¿·³¤À¿¤Î½é¼Â¼Ì²½¸ø³«ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¤ò¾¾Â¼¤¬¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¤ò¹âÈª½¼´õ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¾¾Â¼¤Î¤Û¤«¡¢¹âÈª¡¢¿¹¼·ºÚ¡¢ÀÄÌÚÍ®¡¢ÌÚÎµËãÀ¸¡¢¾åÅÄÍªÅÍ¡¢Çò»³Çµ°¦¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢µÈ²¬½¨Î´¡¢±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¡¢¿·³¤À¿¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¤á¤°¤ê¹ç¤ï¤»¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤°¤ê¹ç¤ï¤»¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£¾¾Â¼¤Ï¡ÖËÍ¤Î°ìÈÖÃçÎÉ¤¤¹â¹»¤«¤é¤ÎÍ§Ã£¤¬¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ºÇ¶á¤á¤º¤é¤·¤¯ÉñÂæ¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆËÍ¤â¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¼ç±é¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¡¢ËÍ¤¬·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¼õ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤Ë°ì½ï¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦Æ»¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿Ìò¼Ô¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤Î¸å¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢16Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ´¶¤¸¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾Â¼¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤º¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤Ê¤ó¤«»÷¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¿ÆÍ§¤È¤´¤Ï¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ª¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÌÛ¤Ã¤Æ¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤Þ¤¿¡¢¾¾Â¼¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ì¤¿¤Î¤Ã¤Æ¿ô¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼Åª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ÈÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹âÈª¤Ï¡Ö°ÊÁ°²ÎÈÖÁÈ¤Ç²Î¤ò²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Î¶Ê¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¼þ°Ï¤Ë¡Ö²¿¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡©¡×¤È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤ê¡¢²Î¤Ã¤¿²Î¤¬»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¤Î¡ÖOne more time,One more chance¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¹ðÇò¡£ËÜ¶Ê¤ÏËÜºî¤Î·àÃæ²Î¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÈª¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯¤³¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥¨¥â¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤ª¼õ¤±¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢10·î10Æü¸ø³«¡£
