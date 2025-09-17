º§Ìó¼°¤Ç²ñ¤Ã¤¿Èà½÷¤ÈÆ±°ì¿ÍÊª¡Ä¡© ÌµËÅ¤ÊÎ¹¤ÎËö¡¢1¿Í¤ÇË¬¤ì¤¿Îá¾î¤ËÊò¤ì¤ë¸ø¼ß¡¿Í¾Ì¿¤ï¤º¤«¤ÎÏÆÌòÎá¾î¢
¡ØÍ¾Ì¿¤ï¤º¤«¤ÎÏÆÌòÎá¾î¡Ù¡ÊKIMPEUL¡§³¨¡¢JAEUNHYANG¡§¸¶ºî/Piccomics¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û
²ÈÌç¤ò·Ñ¤°·»¡¢ÉÂ¼å¤ÊËå¤äÍÄ¤¤Äï¤È°ã¤¤¡¢¼ê¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤Âè2»Ò¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë²æËý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¥«¥ê¥Ê¡£³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Í£°ì¤Î¼ñÌ£¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÍ¾Ì¿¤¬¤¢¤È¾¯¤·¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¤È²È¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£Í£°ì¡¢¡Ö»ä¡×¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿º§Ìó¼Ô¤Î¤â¤È¤Ø¡¢º§ÌóÇË´þ¤Î½ñÎà¤ò»ý¤Ã¤ÆË¬¤Í¤ë¤¬¡Ä¡© º£¤òÀ¸¤¤ëÏÆÌòÎá¾î¤ÎÑ³¤¯¤ÆÀÚ¤Ê¤¤¥Ô¥å¥¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ØÍ¾Ì¿¤ï¤º¤«¤ÎÏÆÌòÎá¾î¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
© KIMPEUL, JAEUNHYANG / Yeondam
