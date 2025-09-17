スタイル抜群のあざと可愛い美人タレントが白い水着姿でビジュ爆発の年下イケメン俳優とイチャイチャ。俳優の山本舞香が「1番エロかった」と画面に釘付け、興奮する一幕があった。

【映像】「一番エロい」女性タレントとイケメン俳優の水着ジャグジーデートの様子

『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択をした男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

『カップルチャレンジ』として女性陣が話し合って4組のカップルに別れ、メモリアルフォトを撮影することになったメンバーたち。1位になったカップルは『秘密の部屋』で異性の知られざる一面を見ることが出来ると発表があった。

『プレミアムジャグジー』のシチュエーションで撮影をすることになったのは天使のあざとスマイル・あやな（26歳／タレント）と最年少ビジュ王子・たつや（21歳／俳優）。至近距離で鼻と鼻をくっつけるポーズにスタジオでは「おいおいおい！」「ええかげんにせえよ〜！」とツッコミが入った。「来られたい派？」と質問するたつやに頷きつつ「でも来てくれなかったら待てずに行っちゃう」とほほ笑むあやな。

そんなあやなにスタジオのとうあは「言い方うまぁ〜」と感心し、山本も「エロ〜！」とコメントしていた。後のスタジオトークでも、山本はあやな＆たつやカップルの撮影を「1番エロかった！ひざに乗って、ワイン飲んで」と評価。盛山も「画になる2人やからいいよね」と頷いた。