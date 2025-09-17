鍛え抜かれたボディが眩しい水着姿に、ファンも釘付け。豪快かつセクシーな姿の投稿は「ゴージャス」「圧倒的」と称賛が相次ぎ、リングでは見せない一面が大反響を呼んでいる。

【映像】ムキムキ小柄女子、水着姿の“限界突破ボディ”

WWEの第3ブランドNXT所属のジョーディン・グレイスが自身のXを更新し、圧倒的な“肉体美”をアピールした。リングでは見せない水着姿での豪快かつセクシーなショットを披露し、その撮影舞台裏を公開している。

今回の投稿は、レスラーでありボディビルダー＆パワーリフターとしての肩書きを改めて強烈に印象づける内容。バッキバキに仕上がった肉体がジャンプする瞬間を切り取ったアーティスティックな一コマを動画で紹介し、そのフィジカルの迫力を余すことなく伝えている。

NXTデビュー以降、ファンの期待に応える試合を重ねてきたジョーディンだが、ここ最近はタイトル戦線で足踏み状態。入団直後に同盟を組んだジュリアやステファニー・ヴァッケルがメインロースターで活躍を続けるなか、ヒールターンなど“キャラ変”を含めた次の一手に注目が集まっている。

ファンからは「とてもセクシー。あなたは本当に素晴らしい、ゴージャスだ」「わあ、ただただ凄い」「これは素晴らしい写真だ」と称賛の声が殺到。一方で大胆すぎる水着姿に「この格好で試合した方が映えるぞ」「それが新しいリングギアになるべきだ」といったジョークも飛び交った。

現在ジョーディンは、NXTでブレイク・モンローとの遺恨を継続中。シングル戦で一度は敗れたものの、その後は両者の襲撃合戦が毎週のように繰り広げられており、リベンジマッチの実現が確実視されている。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved