【UEFAチャンピオンズリーグ】レアル・マドリード 2−1 マルセイユ（日本時間9月17日／サンティアゴ・ベルナベウ）

【映像】敵将憤慨！「物議を醸すPK判定」の瞬間

物議を醸すPK判定にマルセイユのロベルト・デ・ゼルビ監督が噛み付いた。

マルセイユは日本時間9月17日、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ1節でレアル・マドリードと対戦。22分にMFティモシー・ウェアが先制点を奪ったが、28分と81分にFWキリアン・エンバペにいずれもPKを決められ、1−2で逆転負けを喫した。

話題となっているのが、決勝点に繋がるPKの場面。マドリードのFWヴィニシウス・ジュニオールが、エンバペの巧みなパスから敵陣ペナルティーエリアに侵入すると、マルセイユのDFファクンド・メディーナがスライディングタックル。弾かれたボールが倒れていたメディーナの手に当たり、ハンドとしてPK判定となった。

現行ルールでハンドによるPKは、「意図的に手や腕でボールに触れる、手や腕で体を不自然に大きくして手や腕でボールに触れる」と規定されている。一方で「手や腕にボールが触れることのすべてが、反則にはなるわけではない」とも明記され、選手がボールを避けられない状況だとノーハンドになるケースも少なくない。それゆえメディーナは唖然とした表情を見せ、マルセイユの選手たちも一斉に抗議したが、判定は覆らなかった。

そして試合後、マルセイユのデ・ゼルビ監督が憤慨。スペインの『AS』紙によれば、「勝てた試合だった…。残念だ」と語ったのち、さらに次のように続けたという。

「2つ目のPKは恥ずべきものだった。あれはPKではない。たとえ逆の立場だったとしても、私は同じことを言っただろう」

さらにイタリア人指揮官は、マドリードのDFダニエル・カルバハルが、マルセイユのGKヘロニモ・ルジに頭突きをかまして一発レッドカードを食らったシーンにも言及。「私ならレッドカードは出さないだろう。でも、ルールはルールだ」とし、このレッドカードがPK判定に影響したかについて問われると、「そうは思わない。レッドカードの埋め合わせとは思っていない」とした。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）

