¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤ë¤Î¡©¤¨¤§¡ª¡× ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÆÃÂç50¹æ¤Ë²òÀâ¼Ô¡È¥É¥ó°ú¤¡É ¼Â¶·¤â¡ÖÂÚ¶õ»þ´Ö¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡×ÃåÃÆ¤Þ¤ÇÌó6ÉÃ¤Î°Û¼¡¸µ¸÷·Ê
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 6¡¼9 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê9·î16Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«50¹æ¡¢ÃåÃÆ¤Þ¤ÇÌó6ÉÃ¤Î°Û¼¡¸µ¸÷·Ê
¡¡³ÑÅÙ37ÅÙ¡¢ÂÚ¶õ»þ´Ö¤Ï¤ª¤è¤½6ÉÃ¡£¤½¤ÎÇòµå¤òÃ¯¤â¤¬¸«¾å¤²Â³¤±¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2ÅÀº¹¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿8²ó¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Ð¥Ã¥È¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿2Ç¯Ï¢Â³¤Î50¹æ¤Ï¡¢µå¾ì¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤ë¡È¥à¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡8²ó¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î2ÈÖ¼ê¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ4ÂÇÀÊÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤Ï¤½¤Î2µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¤Ø¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£³ÑÅÙ37ÅÙ¤Ç¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢Ìë¶õ¤ËÂç¤¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï113.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó182.5¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥¤Ï430¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó131.1¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿Âç´¿À¼¤ÎÃæ¡¢ÂÇµå¤Ï¤ª¤è¤½6ÉÃ´Ö¤â¶õÃæ¤òÉº¤¤Â³¤±¤¿¡£
¡¡¾×·â¤Î1È¯¤ËABEMA¤Î¼Â¶·¡¦²òÀâ¿Ø¤âÁûÁ³¡£¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç²òÀâ¤ÎÀî粼½¡Â§»á¤Ï¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤ë¤Î¡ª¤¨¤§¡ª¡©¡×¤È¶ÃØ³¤·¡¢¼Â¶·¤ÎÀ¸ÌÀÃ¤Ìé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡ÖÂÚ¶õ»þ´Ö¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»×¤ï¤ºÏ³¤é¤·¤¿¡£Ä¹¤¯Ìë¶õ¤ËÉâ¤«¤ÓÂ³¤±¤ëÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤Ë¡¢ÊüÁ÷ÀÊ¤â¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö³ÑÅÙ¤ä¤Ð¤¤£÷¡×¡Ö¥à¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö°ìµ¤¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£µå¾ì¤òËä¤á¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÁíÎ©¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾¼ê¤ò·Ç¤²¤ÆÀáÌÜ¤Î1È¯¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇµå¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬¸«¾å¤²¤ë¤Û¤ÉÄ¹¤¤ÂÚ¶õ»þ´Ö¤Ç´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¤·¤¿ÂçÃ«¤Î50¹æ¡£µÏ¿¤Ë»Ä¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸÷·Ê¤½¤Î¤â¤Î¤¬µ²±¤Ë»Ä¤ë¾×·â¤Î°ìÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë