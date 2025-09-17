9月16日、菊地亜美がInstagramを更新。北川景子とのプライベートショットを公開し、反響を集めている。

【写真】ママ友ならでは！北川の蔵出しSHOTも公開

菊地は、自身のInstagramアカウントにて、「芸能界では先輩ですが、プライベートで仲良くさせていただいてる北川景子さんとのランチにて」と、北川と食事をしたことを写真と共に報告した。

続けて、「5年前、長女を出産してまだ3ヶ月の頃」「もちろんママ友なんていなくて、不安の中で初めての育児に奮闘している時、同じ時期に出産された景子さんと収録が一緒になり、たくさん育児の話をさせてもらったことは今でも忘れません」と、交流のきっかけを回顧。

そして、「景子さんがあの時声をかけてくださったこと、そして赤ちゃんがまだ小さい時期に子育ての話ができたこと、本当に心強くて嬉しかった」「それから定期的に会ったり連絡を取るようになって、景子さんが飾らずオープンに話してくれるからこそ、私もなんでも話せる存在に」「今はお互い2人の子どものママになって、また違う視点で色んな話ができてとても楽しかった」「出産がきっかけで出会えた、大切なお友達です」と現在の関係性を明かした。

さらに、北川の魅力などを綴り、「私のインスタ初登場な景子さんでした 笑」と締めくくると、数年前に撮影したという“子供用マスクがぶかぶか”な北川の写真も公開していた。

この投稿に対して、ファンからは、「素敵過ぎるおふたりがまさかのお友達だなんて」「関係性素敵」「ほっこり写真ありがとう」「貴重なプライベート写真」「2人とも可愛い＆美人」などの声が寄せられている。

菊地は、かつてアイドルグループ・アイドリング!!!のメンバーとして活動し、卒業後もさまざまなテレビ番組で活躍。私生活では2018年に一般男性と結婚を報告し、2020年8月に第1子、今年3月に第2子の出産を発表した。

画像出典：菊地亜美オフィシャルInstagramより