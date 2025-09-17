ÅÏî´½í¡Ö¤Þ¤ÀÄ´»Ò¤ËÇÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¶á±Æ¤â¸ø³«¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¶á±Æ¤òÅº¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç¡ÄÅÏî´½í¤¬¶á¶·Êó¹ð¡Ö¤Þ¤ÀÄ´»Ò¤ËÇÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¡ÖÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡ª¡×¤È¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡Ö»Å»ö¤òºÆ³«¤·¤Æ¤«¤é²Æ¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤ÀÄ´»Ò¤ËÇÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÇÈ¤¬¥×¥é¥¹¤ËÂç¤¤¯¿¶¤ì¤¿¸å¡¢Æ±¤¸Ê¬¤À¤±¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç(¤³¤ìÀº¿À¼À´µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤é¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤Ï¤º...)¡¢¤½¤ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤ÏµÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤Þ¤¹¡ªÂç¹¥¤¤ÊÍ§¿Í¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´î¤Ó¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä³ú¤ß¤·¤á¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¡¼¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÏî´¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ä¡Ø¤â¤·¤â¥Ä¥¢¡¼¥º¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£PTSD¤Ë¤è¤ëµÙÍÜ¤ò·Ð¤Æ24Ç¯8·î¤ËÂà¼Ò¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¤·º£Ç¯1·î¤Ë¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¸½ºß¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¼¹É®¤ä¥â¥Ç¥ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë´ØÏ¢MC¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂç³Ø¤Ç¤Î¹Ö±é¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
