【エルサレム＝福島利之、ワシントン＝池田慶太】イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザの中心都市ガザ市の制圧に向けて本格化させた地上作戦で、ガザの保健当局は、ガザ市周辺で１６日夜までに９３人、１７日昼までにさらに３２人の計１２５人が殺害されたと発表した。

国連が「ジェノサイド（集団殺害）」と非難する中で、イスラエルは作戦を強行している。

軍によると、ガザ市には２個師団が侵攻し、数日以内にさらに１個師団が投入される見通しだ。軍はここ２日間で１５０か所を空爆したとしている。公共放送カンは１７日、軍筋の話として、ガザ市にはイスラム主義組織ハマスの戦闘員約２５００人が潜み、制圧に２、３か月かかると報じた。

軍は、ガザ市に残る数十万人とみられる住民に南部への退避を求め、現地からの映像では幹線道路に人や車の長い列が続いている。ガザ保健当局は１７日、前日夜にガザ市の子供病院が攻撃されたと発表した。

米ニュースサイト・アクシオスによると、イスラエルを今週訪問したルビオ米国務長官はベンヤミン・ネタニヤフ首相と会談した際、地上作戦を制止しなかった。ネタニヤフ氏は１６日夜の記者会見で「ハマスに安全地帯はない」と述べ、戦闘継続の姿勢を強調。トランプ米大統領の招待を受け、今月２９日にホワイトハウスで会談することも明かした。

一方、トランプ氏は１６日、ホワイトハウスで記者団に、ハマスがガザで拘束するイスラエル人の人質を「人間の盾」に使おうとしていると指摘。ハマスが人質を盾に使えば「地獄のような報いを受ける」と警告した。

ガザでは飢餓が深刻化し、国連人権理事会の調査委員会はイスラエルのガザ攻撃を「ジェノサイド」と認定している。ガザ市での作戦について、英国のイベット・クーパー外相は「無謀だ」と非難し、カナダ外務省は国際法の順守を求める声明を出した。