男性ダンス＆ボーカルグループ「ＥＸＩＬＥ」が１７日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザで１１月から開催する約３年ぶり８度目のドームツアーのキックオフイベントを開催。約５０００人が詰めかけ、大歓声を送った。

ＥＸＩＬＥが、ショッピングモールでイベントを行うのは、川崎アゼリアでデビューシングルのリリースイベント以来、約２４年ぶり。２７日発売の５２ｔｈシングル表題曲「Ｇｅｔ−ｇｏ！」を含む２曲を披露した。

報道陣との囲み取材では、ＡＴＳＵＳＨＩ（４５）は「僕がデビューしたとき、２４年前を覚えています。ありがたいことに少しずつ階段を上って、またここに来れたのがうれしい」と笑顔。凱旋となったイベントの盛り上がりに、ＡＫＩＲＡ（４４）は「最高ですね。普段のライブやイベントもすごく感謝してますけど、ファンの皆さんと近い距離でキックオフイベントができて、再スタートにふさわしい１日になった」と喜んだ。

２４年前との変わったところ＆変わらないところを聞かれると、ＴＡＫＡＨＩＲＯ（４０）は「人数は変わりましたし、出会いと別れを繰り返して、変化を進化に変えてきた。変わったところだらけではあるんですけど、日本を元気にしていきたいというエンターテイメントにかける気持ちは変わっていない部分だと思います」と告白。さらに「あと…（メンバー）全体の平均した肌黒感がちょっと変わりました」と笑わせると、ＡＴＳＵＳＨＩは「（自身は）白くなりました。坊主もやめました」とニヤリとした。

来年９月に節目のデビュー２５周年を迎えることを振られると、ＴＡＫＡＨＩＲＯは「みんなでツアーバスに乗って、温泉旅行に。中でカラオケしてね」と慰安旅行の計画を立てていた。