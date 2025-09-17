山田優、個性派セットアップで美脚スラリ 夫・小栗旬とのエピソード明かす「2人で違う階でお買い物ができたり」
【モデルプレス＝2025/09/17】モデルの⼭⽥優が17日、都内で開催された「バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント」に出席。家族とのエピソードを明かした。
【写真】山田優、スリットから美脚のぞく
山田は、スリットから美しい脚がのぞく個性派なコーディネートについて「別注のアイテムで、sacaiさんのお洋服なんですけれども、今回は前と後ろの切り替えがすごく可愛いセットアップで着させていただきました。前と後ろの顔が全然違うので、それもすごく可愛いし、下だけ・上だけでも着られるこのセットアップがすごく可愛くて。これを選びました」と説明。「後ろがMA-1みたいになってて。すごく可愛いんです。スカートもプリーツになってます」と笑顔を見せた。
ブランドについては「お買い物によく来させていただいてるんですけど、誰と来ても楽しめるなっていう印象です」とコメント。「それこそ母とよく買い物に行くんですけど、母と来ても2人が好きなものが揃ってたり。主人と来ても、2人で違う階でお買い物ができたり。子どもたちと来ても、もしかしたら今回はお茶を飲めたりとかするかもしれないので。みんなで来て楽しいバーニーズ ニューヨークだなと思ってます」と夫で俳優の小栗旬や子どもたちとのエピソードを語った。
また、おしゃれをして出かけたい場所を質問されると「秋というと、紅葉だったりが始まるので、おしゃれして、そういうのを見て、そのまま温泉とか行きたいなっていう気分ではあります」と告白。「全然計画はないんですけど、毎年温泉だったりは行ったりするので。今年こそはおしゃれをして行きたいなと思ってます」と話していた。
銀座本店のオープン以来、初めてとなるリニューアルのコンセプトは「記憶と創造」。バーニーズ ニューヨークが築き上げてきた伝統とテイストを大切にしながら、未来に向けた創造的挑戦によって、新たな価値を生み出す空間へと進化を遂げている。この日は山田のほか、朝⽐奈彩、胗俊太郎、笠松将、ニューヨーク（屋敷裕政・嶋佐和也）、梅宮アンナ・世継恭規夫妻、窪塚洋介、アンミカが出席した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山田優、夫・小栗旬とのエピソード明かす
◆バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント
