誰が、なぜ…？隣のアパートにある息子のキックボード。どうしたら取り返せる？【ママリ】

子どものキックボードが近所のアパートに

警察に行くべきでしょうか？





家の駐輪場にキックボードを置いてました。



クリスマスに買ったもので、まだ綺麗です。



今日、仕事で外回りをしてるときに家の近くのアパートで同じキックボードを見かけました。

傷や欠けてる部分が同じところにあり、【うちの子のと似てるな…】って思いました。

その後家に帰りキックボードを確認すると、なくなってました。

ここ1週間以上子供は使ってません。



そこのアパートには同じ校区内で小学生も住んでます。

でも名前や学年は知りません。



名前などを書いてるわけではないのですが、キックボードの欠けてる部分の部品を私が持っています。

明日それを持って照合しに行くつもりです。

それが一致すれば、うちの子のものである証拠になりますか？

それを持って警察に行くべきでしょうか？



一応学校にはその旨は伝えました。でも目撃してる訳でもないので、うーん…って反応で、校長や教頭に話をしてもらうことになりました。



諦めるしかないのでしょうか？ 出典：

qa.mamari.jp

今回ご紹介するのはアプリ「ママリ」に寄せられた、小学生の子どもをもつ投稿者さんからの相談です。投稿者さんは自宅の駐輪場にクリスマスに購入したばかりの子ども用キックボードを保管していました。ある日、仕事で外回りをしていると、近所のアパートに我が子のと同じキックボードを発見。その後、自宅の駐輪場を確認するとキックボードはなくなっていたそうです。もしかして盗まれてしまったのでしょうか。

我が子のキックボードが自宅からなくなり、近所のアパートに置いてあることを発見した投稿者さん。キックボードには名前こそ書いていないものの、傷やパーツの欠けがあり、その位置も似ているそうです。



そのアパートには小学生のいる家庭が住んでいるものの、知り合いや友人はいないため、我が子が遊びに行った可能性は低いと考えられます。



小学校には盗まれたかもしれないと相談をしたようですが、盗んだ瞬間を目撃したわけではないのであれば、対応は難しいと微妙な反応。投稿者さんは子どものキックボードであるかを確かめるため、欠けたパーツが合うかを照合しに行こうかと考えています。

ママリでは「警察に相談した方がいい」という意見も

この投稿にママリでは、さまざまな声が寄せられました。その中には「学校ではなく、警察に相談した方がいい」といった声がありました。

購入したレシートやネットの履歴などはないでしょうか？



欠けた部分があまりに大きくピッタリならいけるかもしれませんが

学校通すより警察に相談だけでも良かったかもしれません！



本当にお子さんの物が

例えば乗ってる写真とかの証拠は必要だと思います！ 出典：

qa.mamari.jp

アパートに置いてあるのが本当に投稿者さんのお子さんのキックボードだとしたら、住民の子どもが勝手に持ち出したのかもしれません。盗みは立派な犯罪になるなので、学校だけでなく警察に盗難として相談するのもよいでしょう。



その後、投稿者さんが確認したところ、アパートに置いてあったキックボードはやはりお子さんのものでした。小学校での聞き取り調査の結果でも、生徒からキックボードの壊れたタイヤで遊んでいる複数の子どもを見たという証言を得られたとのこと。引き続き、小学校とは話をしていくそうです。



ママリで明かされているのはここまでですが、キックボードが投稿者さんの元に戻り、無事に事件が解決することを願うばかりですね。

記事作成: isobe_mayu

（配信元: ママリ）