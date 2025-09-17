元「TOKIO」の松岡昌宏（48）が17日に自身のYouTubeチャンネルを約3カ月ぶりに更新。解散後の元メンバーの国分太一との関係について告白した。

国分太一のコンプライアンス違反が発覚したことを受け、6月25日をもって「TOKIO」が解散。その影響のためか、松岡のチャンネルは同月12日から更新がストップしていた。

スタッフから「あの後から太一さんとはお会いしたんですか？」と質問が飛んだ。松岡は「まだ会ってない」としながらも「多分これから会う予定」と明かした。

「そろそろ会わなきゃいけないし、電話じゃ限界がある。いろいろ話をして、あの時も言った通り人生はまだまだ長い」と説明した。

さらに「こんなこと言ったらまたお叱りを受けるかもしれないけど…」とした上で「正直これぽっちも頭にきてない。何かがあったんでしょ？それは聞かされてないけど。スポンサー・ファンの方々含めてご迷惑をかけた方には、本当に申し訳ない。でも松岡個人的にはこれぽっちも頭にきてない。頭にきてた方が楽なんだよね。でも年を取ったのもあって、“そんなこともあるだろうよ”と。会見の時も言ったけど別に聞かない。それよりも“どうやっていこうか？”の方が大事」と告白。

そして国分を気遣う言葉を並べた。「国分さんは俺の戦友だから。これは変わらない。これも父親だし、これからやっていかないといけないこともある。こういうことを言うとまた怒られるけど、TOKIOが無くなっても元メンバーは元嫁みたいなものだから。そういう意味では俺は何も変わってない。国分さんの方が遠慮してくれて、当初グループを組んでた頃の形みたいにはならないかもしれない。会社は変わるけど、一緒にやることはできる訳だから。許される範囲でご迷惑おかけした方に補償のものも含めて全て整ったら俺はYouTubeなどをやってもいいと思ってる。俺が役立つなら使ってくれればいいしというのはある」と語った。