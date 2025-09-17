SNIDEL×Barbour別注アイテム登場♡大人フェミニンな新作コレクション

SNIDEL（スナイデル）が、英国発ブランド「Barbour（バブアー）」のベストセラーアイテムをフェミニンにアレンジした別注コレクションを発表しました。ジャケットは定番の“TRANSPORT”をベースにした洗練されたデザイン、さらにギフトにもぴったりなチェックマフラーも登場。2025年9月17日(水)より公式オンラインストアやUSAGI ONLINEで公開、翌18日(木)から全国店舗で販売されます。

SNIDEL×Barbour別注ジャケット

価格：58,300円（税込）

Barbourの名作“TRANSPORT”をベースに、SNIDELらしい柔らかさをプラスした特別なジャケット。コーデュロイ襟や裏地のチェックパターンは残しつつ、ボタンを減らすことで抜け感を演出。

ピンクベージュ・ブラック・アイボリー・ブラウンの4色展開で、フェミニンからカジュアルまで幅広いスタイルにマッチします。サイズは0／1の2サイズ展開、価格は58,300円（税込）。

SNIDEL×Barbourチェックマフラー

価格：9,900円（税込）

クラシカルなBarbourシグネチャーチェックをウール・カシミア混で仕上げた贅沢なマフラー。

柔らかなベージュとピンクの2色は女性らしい装いに溶け込みやすく、コートやジャケットに合わせるだけで上品なアクセントに。

特別感があるので、自分用にはもちろんギフトにもおすすめです。価格は9,900円（税込）、サイズはFサイズ。

秋を彩るSNIDEL×Barbourの別注コレクション

英国の伝統とSNIDELのフェミニンな感性が融合した今回の別注コレクション。ジャケットは長く愛せるベーシックさとトレンド感を兼ね備え、マフラーは秋冬のスタイルを格上げする名品です♡

公開は9月17日(水)12:00、販売は翌18日(木)から全国店舗とオンラインにて。今しか手に入らない特別なコラボで、秋のおしゃれをアップデートしてみませんか？