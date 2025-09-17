お似合いだと思う俳優の「芸能人夫婦」ランキング！ 「星野源×新垣結衣」夫婦を抑えた1位は？【2025年最新】
ドラマや映画などでの共演がきっかけで、作品上の俳優カップルが現実でも夫婦となり、大きな話題を呼ぶことも。
All About ニュース編集部では、2025年9月3〜4日の期間、全国10〜70代の男女287人を対象に、「俳優の芸能人夫婦」に関するアンケートを実施しました。その中から、お似合いだと思う俳優の「芸能人夫婦」ランキングの結果をご紹介します。
2位は、星野源さん、新垣結衣さん夫婦でした。2016年に放送された人気ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）で夫婦役で共演し、2021年のスペシャルドラマ放送後に交際に発展。2021年5月19日に結婚を発表した際は、「#逃げ恥婚」として多くの祝福を集めました。
回答者からは、「ドラマの影響もあり、ほのぼのカップルでピッタリだから」（30代女性／宮城県）、「似たもの同士の雰囲気があって違和感を感じない」（50代回答しない／大阪府）、「穏やかそうだし、雰囲気が合ってるから」（30代女性／茨城県）、「控えめな感じが好感がもてる」（40代女性／静岡県）などの声がありました。
1位は、反町隆史さんと松嶋菜々子さんの夫婦でした。1998年に放送したドラマ『GTO』（カンテレ・フジテレビ系）での共演をきっかけに、2001年に結婚。2人そろって会見を開き、人気絶頂の俳優同士の結婚は大きな話題を呼びました。互いに俳優として活躍しながら2人の娘の育児をこなし、今年で結婚24年の夫婦です。
回答者からは、「どちらも人気絶頂での結婚だったし、私たち世代はこの夫婦一択です」（30代男性／大分県）、「お互い基本俳優業として成功し、共にいい形で年を重ねているから」（40代男性／兵庫県）、「二人が並んでる姿がすごくしっくりくるし美しいから」（30代女性／千葉県）、「お互いに俳優として尊敬しあっている感じがする」（60代男性／北海道）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
