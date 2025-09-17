悩ましいベースモデル対決。

先日発表されたApple（アップル）の新作「iPhone 17」。そして約1ヶ月前に発売されたGoogle（グーグル）のベースモデル「Pixel 10」。

アップルのスマホとグーグルのスマホ。いったいどっちが強いのか？ どっちを買うのが正解なのか？コスパが良い選択肢なのか？

ここでは、単純な価格の比較からスタートしますが、エコシステムも違えばプロダクトのテーマも違うものですから、「備えたスペックからどんな体験が楽しめそうか？」に注目しつつ、コスパを考えてみました。

●ストレージと価格の部 ●チップの処理性能の部 ●AI体験の部 ●カメラ性能の部

●ストレージと価格の部

無い袖は振れないので、まずは価格の比較。単純に見ると（ここ大事）、実はiPhoneの方が安いのです。

公式ストアのストレージごとの標準価格を価格と容量とを比べてみると…

容量 iPhone 17 Pixel 10 128GB 設定なし 12万8900円 256GB 12万9800円 14万3900円 512GB 16万4800円 設定なし

といった感じでiPhone 17（256GB）とPixel 10（128GB）がほぼ同額。ストレージを同じ256GBで比較すると、1.4万円ほどiPhone 17の方が安い計算。

Pixelのベースモデルって安くてコスパ強い！なイメージありますから、これは意外ですよね。もうPixelって安く無いんだなぁ…。

ただし、ここにはちょっと買い方の裏ワザみたいなのもありまして、PixelはGoogleストアで次回から使える「Google ストアポイント」の還元キャンペーンのタイミングがあります。また、旧機種の下取りを併用すると、「おや、なんだか今年もPixel安いぞ」と毎年Pixelっちゃう（Pixel沼…）。

こうして、お買い物上手な方にとっては、Pixel 10の方が実質安くなるし、でもiPhoneだってリセールが高いし…で、引き分けじゃなこれは。

●チップの処理性能の部

Image: Apple／Google

iPhone 17の方がチップは高速です。

GeekBenchのスコアを見ると…

モデル シングルコア マルチコア iPhone 17 3,573 8,968 Pixel 10 2,261 5,116

と、iPhone 17の快勝。

GPU性能は同じ条件で比較はできませんが、これまでの情報からPixel 10のGPU性能は周囲のフラッグシップモデルより低めと言われています。

そのため、重量級のゲームや特定のアプリでの重い処理（動画編集など）目的でスカウトするなら、より速く、よりたくましいアスリートであるiPhone 17の方がコスパの高い選択肢ですね。

ちなみに上位のiPhone 17 Proの方がよりパワフルなんだけど、ベースモデルでこの性能を出すのがiPhone 17のコスパの強みかなと。また、スペックの高さとiOSのサポートの長さによって、長期にわたって活躍できるスマホだと思います。

●AI体験の部

Image: Google

これはPixel 10でしょう！

単純にAI処理の筋力で言えば、iPhoneのA19チップの方が強いかもしれません。しかし、Googleは単純なスペック勝負ではなく、AI体験をベースとした快適さを求める端末開発をしています。

AI機能「Gemini」はやはり賢い。そして、ナチュラルにOSに統合されていて、検索も、画像の編集も、画像合成も、音声認識も、高解像度処理も。あらゆる処理に、チップによるAI支援が働いています。

「AI時代のツール」として捉えた時に、Pixel 10はコスパの良い端末であり、多くのスマートフォンの一歩先にいる、ロールモデルではないでしょうか。

Apple Intelligenceも、もう少し賢くて柔軟になってくれるといいんですけどねー…。

●カメラ性能の部

Image: Google

僕が選ぶなら、Pixel 10かな。

メインカメラはどちらも48MPと高解像度、超広角カメラはiPhone 17は48MPだけど、Pixel 10は13MPなので、ここまではiPhoneの勝利。

でも、Pixel 10には10.8MPの望遠カメラもあるんです。なんと光学5倍（超高解像ズームで最大20倍）。

どちらの写真が優れているか？は、画作りの方向性やチップによる現像処理の違いで、好みの分かれるところですし、単純にスペック上の比較で優劣は付けにくいのですが、撮れる構図、距離に融通が利くのは光学ズームを備えたPixel 10だよなって思うんです。

日常のスナップやセルフィー（インカメラの性能上がりました）ならiPhone 17も素晴らしいカメラだと思います。でも、そこに「猫ちゃんに気づかれずに撮りたい」とか「子どもの運動会を撮りたい」みたいな話になってくると、同じくらいのコストをかけるなら光学ズームあったほうが良くね？ とね。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

結局、どっちがコスパ強者？

これ以外にもスペック値で比較した時、そこそこの違いがあります。

充電が速いのはiPhone 17ですし、物理SIMカードが使えるのはPixel 10（意外と重要かも）。Wi-Fiの世代が新しいのはiPhone 17、指紋認証も使えるのはPixel 10で、重量が軽いのはiPhone 17…と勝ったり負けたりですね。

それらも加味したうえで、どっちがコスパ強者なんだい？

…うーん、比べれば比べるほど難しいですねこれ。

優柔不断で申し訳ありませんが、冒頭言ったようにエコシステムも違えばプロダクトのテーマも違うものですから、やっぱ使い方次第。

人それぞれフォーカスすべきポイントが異なると思いますが、スペック比較の中で僕が感じたのは…

・チップ性能が高く、「長期的な」コスパの良いPhone 17 ・Geminiが入り、AIツールとして「今」のコスパが良いPixel 10

でした。僕なら、3〜5年のロングスパンで長く使い続けたいなら、iPhone 17を推しますし、効率的にサポートしてくれる秘書クンと1年お付き合いしたいなら、Pixel 10を推すかなぁ。

皆さんの使い方だと、どっちが「コスパ良い」と感じますか？ ぜひ皆さんも、それぞれの答えにたどりついてください。

Source: Apple, Google