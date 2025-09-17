韓国発「LEGODT」がポップアップイベントを開催！

　韓国発のタンブラーブランド「LEGODT（レゴト）」が、9月19日（金）〜9月23日（火・祝）の期間、東京・渋谷にある渋谷モディでポップアップイベントを開催する。

【写真】チャームを付けるのがかわいい〜！　韓国で大注目の「LEGODT」タンブラー

■推し色でデコレーション

　今回開催されるのは、カラフルでポップなデザインと、愛らしいシルエット、豊富なカスタマイズオプションが魅力のタンブラーブランド「LEGODT」のポップアップイベント。

　本イベントは“PLAYCOLOR！Mystyle！customizeForMe！”をメインテーマに掲げ、タンブラーに好みのアクセサリーやステッカーを自由にデコレーションし、世界にひとつだけのオリジナルタンブラーを創り上げる体験を提供する。

　また会場では、「LEGODT」商品の購入者全員にタンブラーデコレーション用ステッカーをプレゼント。加えて、K-POP公式トレカ「POCA-i（ポカアイ）」のラッキードローマシンも設置するなど、韓国カルチャー好きにはたまらない内容となっている。