¡ÖÌ²¤êÉ±¤«¤È¡Ä¡×¥Ç¥ô¥£É×¿Íà¤Ò¤Ä¤®»Ñá¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¡×¡Ö´½¤ÎÆâÂ¦¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¡×¡ÖÀ¸Á°Áò¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Î´½¤ÇàÀ¸Á°Áòá
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£àÀ¸Á°Áòá¤ÎÅê¹Æ¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹ÆÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤ÎàÀ¸Á°Áòá¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂè11²ó¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»º¶ÈÅ¸¡×(ÍÌÀ GYM-EX)¡£¥¤¥±¥á¥ó³°¹ñÃËÀ4¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ´½¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÀÅÄ¤¦¤Î¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¤â»²²Ã¤·¡¢Ä¤¼¤ò¤Î¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Î´½¤Ë¥ì¡¼¥¹¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ÂÊ±ß¤ÎÁë¤«¤é¤Ï¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤ÎÉ½¾ð¤¬¸«¤¨¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿Í´Ö¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬°ì¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¿Æ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ªÁò¼°¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢Ä¤¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¤³¤È¤Ð¤äÀ¸Á°Áò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢ÎÞ¤¬¤Ç¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤ÆÌ²¤êÉ±¤«¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¨!¥Û¥ó¥È!?¡×¡Ö´½¤ÎÆâÂ¦¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¡×¡Ö80Âå¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ÁÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡×¡ÖÀ¸Á°Áò¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£