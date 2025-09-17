25ºÐ¿Íµ¤YouTuberàÉ³¥Ó¥¥ËáÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ÖNEW¥¿¥È¥¥¡¼¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¥Ã¡×
¡ÖE¥é¥¤¥ó¤Á¤ç¡¼åºÎï¡×
¡¡YouTuber¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥Î¥ê¥ê¤ÎConomi¡Ê¥³¥Î¥ß¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ìî³°¤Ç¹õ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¡¢É³¥Ó¥¥Ë¡¢¥µ¥ó¥À¥ë»Ñ¤Ç¡¢Á´¿È¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ÂçÃÀ¤Ê¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖE¥é¥¤¥ó¤Á¤ç¡¼åºÎï¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¥Ã¥Ã¡×¡ÖÂÄ¹¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡ÖNEW¥¿¥È¥¥¡¼¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤¤¤±¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¨¤°¤«¤ï¡×¡ÖÆ¬Êú¤¨¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CONOMI¡Ê¥³¥Î¥ß¡Ë¤Ï¡¢2000Ç¯3·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£YouTube¡¢Instagram¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£YouTube¤ÎCONOMI CHANNEL(¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô53Ëü¿Í¡¢17Æü»þÅÀ)¤Ç¤Ï¼«¿È¤Îí¯ÝµÉÂ¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢CONOMI¤ÈLiLi¤Î¥³¥ó¥ÓYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥³¥Î¥ê¥ê¡×(¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô60Ëü¿Í¡¢17Æü»þÅÀ)¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢2¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡£