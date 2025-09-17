Ç¾½Ð·ì¤«¤é5Ç¯¡¢ÎÅÍÜÃæ¤ÎÀ¶¸¶æÆ¤¬ËÌÂ¼¾¢³¤¤é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡Äà°¦¤µ¤ì4¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×
¡¡2020Ç¯6·î¤ËÇ¾½Ð·ì¤Ç¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¤âÎÅÍÜÃæ¤ÎÇÐÍ¥¡¦À¶¸¶æÆ¤¬NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÂ¼¾¢³¤¤é·ÝÇ½Ãç´Ö¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Þ¤à¡¼¤È¾¢³¤¤ÈÉ¢Ê¿¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¼¡ª²û¤«¤·³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤ÎËÌÂ¼¡¢¾å¿ùÉ¢Ê¿¤È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Îº£Â¼·½Í¤¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡À¶¸¶¤ÈËÌÂ¼¤ÏÆ±¤¸·ÝÇ½»öÌ³½ê¡£¾å¿ù¤ò´Þ¤à3¿Í¤Ï2020Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥µ¥è¥Ê¥é¤Þ¤Ç¤Î30Ê¬¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿´ÖÊÁ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢º£Â¼¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤Ç»£±Æ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¤¿3¿Í¤ÏÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀÄ¶õ¤Î²¼¤ÇÀ¶¸¶¤òÎå¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë°Ï¤ó¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖÃç´Ö¤ÏËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÀÄ¶õ¤È¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¤¡×¡Ö¤ï¤¡¡¼¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃç´Ö¤¬µï¤ë¤Ã¤Æ¿´¶¯¤¤¤è¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê»þ´Ö¤Ë¥«¥ó¥Ñ¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£