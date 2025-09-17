À¤³¦Î¦¾åàÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷á¤Îà¤ª¤µ¤²È±¤ÇÁ´ÎÏ¥³¥µ¥Ã¥¯¥À¥ó¥¹á¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¡ª¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÁö¤ê¹âÄ·¤ÓÁª¼ê¤ÎÆ°²è¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥³¥µ¥Ã¥¯¥À¥ó¥¹¤ËÈ¿¶Á
¡¡Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤ÇÍèÆüÃæ¤ÎàÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷á¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤Ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¤ª¤µ¤²»Ñ¤Ç¥À¥ó¥¹¤¹¤ëÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¦¾å½÷»ÒÁö¤ê¹âÄ·¤Ó¤Ç2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿ÍÁª¼ê¡¢¥ä¥í¥¹¥é¥ï¡¦¥Þ¥Õ¥Á¥Õ¡£¸ÞÎØ·è¾¡¤Ç¡¢¶¥µ»¤Î¹ç´Ö¤Ë¿²ÂÞ¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éàÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö·îÍËÆü¤Îµ¤Ê¬¡×¤È¤À¤±¥³¥á¥ó¥È¤·¤ÆÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢¤Ë¤ª¤µ¤²È±»Ñ¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÌ±Â²ÉñÍÙ¡Ö¥³¥µ¥Ã¥¯¥À¥ó¥¹¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¸µµ¤¤È¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¼¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥¯¡¼¥ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Í¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¡ª¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£