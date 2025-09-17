福岡管区気象台防災コメント（9月17日午後4時8分）

＜防災事項＞18日にかけてを対象とした「大雨と落雷及び突風に関する福岡県気象情報」（下記）を発表しています。前線が大陸から朝鮮半島をとおり日本海へのびており、この前線は、17日夜にかけて朝鮮半島南岸付近へ南下し、18日は対馬海峡から九州北部地方を南下する見込み。前線に向かって暖かく湿った空気が流入し、18日夜のはじめ頃にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。17日は、夜のはじめ頃にかけて、18日は明け方から昼過ぎにかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降る所がある見込みです。これまでの雨で地盤がやや緩んでいる所があります。18日夕方にかけては、雨雲が予想以上に発達した場合や同じところに停滞した場合、大雨警報（土砂災害、浸水害）を発表する可能性があります。

＜早期注意情報（警報級の可能性）＞18日夕方にかけて 大雨「中」（県内全域）

＜降水量の予想（多い所）＞17日18時から18日18時まで 1時間降水量50ミリ（県内全域）24時間降水量 100ミリ（県内全域）

大雨と落雷及び突風に関する福岡県気象情報第2号（9月17日午後4時5分福岡管区気象台発表）福岡県では、18日夕方にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。また、18日夜のはじめ頃にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

［気象概況］朝鮮半島にある前線が18日にかけて九州北部地方へ南下し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、引き続き九州北部地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため、福岡県では、18日昼過ぎにかけて局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。雨雲が予想以上に発達した場合や雨雲が同じ所に停滞した場合、警報級の大雨となるおそれがあります。また、18日夜のはじめ頃にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。

［雨の予想］17日に予想される1時間降水量は多い所で、福岡、北九州、筑豊、筑後地方とも40ミリ。18日に予想される1時間降水量は多い所で同じく50ミリ。17日18時から18日18時までに予想される24時間降水量は多い所で同じく100ミリ。

［防災事項］土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。