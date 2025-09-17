小清水亜美、『キャッツ・アイ』新作で長女・泪役 出演決定に動揺で「早めに就寝」
26日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+」の「スター」で独占配信されるアニメ『キャッツ・アイ』（「・」＝ハートマーク）の配信直前1・2話試写イベントが17日、都内で行われ、長女・泪役の小清水亜美が登壇した。
【写真】色紙をもらって笑顔を浮かべる小松未可子
小松は作中の泪のレオタードのパープルを取り入れたワンピースで登壇。出演決定時について、「うれしさもありながらもそれ以上のプレッシャーがどかっと来まして」と振り返り、「連絡をいただいた日にとりあえず一旦寝ようと思って、一度頭をリセットするために早めに就寝しました」と動揺も大きかったと苦笑い。それでもいざ本番を迎えたときには「いまの全力を尽くせたらと思って臨ませていただきました」と力強く語った。
司会から「ぴったりでした！」と絶賛されると、「えー！そう言っていただくのもなんか、ちょっとプレッシャーを感じるお年頃…お年頃？」と自らツッコミするほど動揺をあらわにしたが、「とてもうれしいです、ありがとうございます！」と満面の笑みで返していた。
本作は、1981年〜84年まで『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載された北条司氏の連載デビュー作が原作。喫茶キャッツアイのオーナーである美人三姉妹の瞳、泪、愛が「怪盗キャッツアイ」として暗躍するラブアクション。華麗な盗みの技や、次女の瞳と刑事・内海のスリリングな恋を描いて人気を博し、1983年にはテレビアニメ化された。
日本のみならずアジア、欧米でも強い人気を誇っており、2022年には40周年を記念し原画展が開催されるなど、今もなお世界中でさまざまなメディア展開がされ、多くのファンに愛され続けている伝説的な作品。今作は、満を持しての完全新作となる。前編（1話〜6話）は26日〜10月31日、後編（7話〜12話）は12月26日〜2026年1月30日に配信される。
イベントにはほかに、次女・瞳役の小松未可子、三女・愛役の花守ゆみり、刑事・内海俊夫役の佐藤拓也、3時のヒロイン（福田麻貴、ゆめっち、かなで）が登壇した。
【写真】色紙をもらって笑顔を浮かべる小松未可子
小松は作中の泪のレオタードのパープルを取り入れたワンピースで登壇。出演決定時について、「うれしさもありながらもそれ以上のプレッシャーがどかっと来まして」と振り返り、「連絡をいただいた日にとりあえず一旦寝ようと思って、一度頭をリセットするために早めに就寝しました」と動揺も大きかったと苦笑い。それでもいざ本番を迎えたときには「いまの全力を尽くせたらと思って臨ませていただきました」と力強く語った。
本作は、1981年〜84年まで『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載された北条司氏の連載デビュー作が原作。喫茶キャッツアイのオーナーである美人三姉妹の瞳、泪、愛が「怪盗キャッツアイ」として暗躍するラブアクション。華麗な盗みの技や、次女の瞳と刑事・内海のスリリングな恋を描いて人気を博し、1983年にはテレビアニメ化された。
日本のみならずアジア、欧米でも強い人気を誇っており、2022年には40周年を記念し原画展が開催されるなど、今もなお世界中でさまざまなメディア展開がされ、多くのファンに愛され続けている伝説的な作品。今作は、満を持しての完全新作となる。前編（1話〜6話）は26日〜10月31日、後編（7話〜12話）は12月26日〜2026年1月30日に配信される。
イベントにはほかに、次女・瞳役の小松未可子、三女・愛役の花守ゆみり、刑事・内海俊夫役の佐藤拓也、3時のヒロイン（福田麻貴、ゆめっち、かなで）が登壇した。