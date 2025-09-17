Chevon、新曲「るてん」本日リリース＋リリックビデオ公開
Chevonが、9月17日0時に新曲「るてん」を配信リリースした。
今作は、Chevonが対バンツアー＜よしなに~全国編~＞に向けて3人で制作した楽曲。｢諸行無常｣がテーマとなっており、どこか懐かしいメロやリフ、和のテイストを土台にしつつ、Chevon節の効いた“令和の曲”に仕上げることで、万物の流転を歌詞以外でも表した楽曲となっているという。
また、ジャケット写真を手がけたクリエイター・つちもちしんじによるイラストとアニメーションを用いたリリックビデオも本日20時に公開となった。
解禁された＜よしなに〜全国編〜＞は、各地ゲストにUNISON SQUARE GARDEN、フレデリック、THE ORAL CIGARETTES、須田景凪、indigo la Endを迎えた2マンツアーとなっており、ファイナル公演はZepp Hanedaにてワンマン公演となっている。
◾️「るてん」
配信URL：https://Chevon.lnk.to/Ruten
◾️＜Chevon pre. よしなに 〜全国編〜＞
2025年
10月7日（火）Zepp Sapporo ※SOLD OUT
w/ UNISON SQUARE GARDEN
OPEN 18:00/START 19:00
10月19日（日）仙台GIGS ※SOLD OUT
w/ フレデリック
OPEN 17:30/START 18:30
11月3日（月）Zepp Osaka Bayside ※SOLD OUT
w/ THE ORAL CIGARETTES
OPEN 17:30/START 18:30
11月6日（木）Zepp Fukuoka
w/ 須田景凪
OPEN 18:00/START 19:00
11月11日（火）Zepp Nagoya ※SOLD OUT
w/ indigo la End
OPEN 18:00/START 19:00
11月15日（土）Zepp Haneda【ワンマン公演】 ※SOLD OUT
OPEN 17:30/START 18:30
前売 \6,500
一般発売：https://l-tike.com/chevon
