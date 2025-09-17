SIX LOUNGE、初のコラボ曲MV撮影現場の生配信決定。コラボ相手と楽曲の全貌が明らかに
SIX LOUNGEが、9月18日15時より、10月1日リリースのEP『燦燦』収録楽曲のMV撮影をライブ配信することを発表した。
配信プラットフォームはYoutube、TikTokの2つの予定で、当日15時より全プラットフォーム同時に開始する。今回の配信はEP『燦燦』収録のバンド初のコラボ楽曲MV撮影となっており、普段見ることのないMV撮影の裏側はもちろん、コラボ相手や楽曲の全容をいち早く知ることができるとのことなので、是非ともチェックしていただきたい。
◾️EP『燦燦』
2025年10月1日（水）
CD予約URL：https://erj.lnk.to/0PPtZk
初回生産限定盤 ESCL-6129〜6130 ￥9,999（税込）
初回仕様限定盤 ESCL-6131 ￥2,690（税込）
◆収録内容：全5曲収録
◆仕様：
・初回生産限定盤（CD+BD）
・通常盤（CD）
※初回生産限定盤・通常盤初回仕様：封入特典は後日発表
■＜SIX LOUNGE ONEMAN TOUR “燦燦“＞
2025年
10月16日（木）東京・Zepp DiverCity
10月19日（日）広島・CLUB QUATTRO
10月28日（火）宮城・RENSA
10月30日（木）愛知・Zepp Nagoya
11月1日（土）大阪・なんばHatch
11月7日（金）福岡・Zepp Fukuoka
チケット一般販売URL：https://eplus.jp/sixlounge/
関連リンク
◆SIX LOUNGE オフィシャルサイト
◆SIX LOUNGE オフィシャルX
◆SIX LOUNGE オフィシャルInstagram
◆SIX LOUNGE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆SIX LOUNGE オフィシャルTikTok