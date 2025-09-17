渋谷がBMSGの世界観一色に！『BMSG STREET GALLERY』開幕＆SHY-HIがサプライズ登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SKY-HI率いるマネジメント／レーベル・BMSGは、9月18日に迎える設立5周年を記念し、渋谷全域を舞台にした都市ジャック型の展示・インスタレーション企画『BMSG STREET GALLERY』を9月17日から9月23日まで開催する。

■「BMSG STREET GALLERYは、画期的な企画というよりは遊び場」（SKY-HI）

イベント初日となる9月17日には、複数展開する展示会場のひとつである「SHIBUYA TSUTAYA」に多数の来場者が訪れ、9月18日に控えるBMSG設立5周年の記念すべき瞬間を祝福するような盛り上がりとなった。

また、オープン前には、多方面で活躍するアーティスト兼プロデューサー兼BMSG CEOでもあるSKY‐HIが、サプライズで登場。渋谷はまさにBMSGの世界観一色に包まれた。

その他、イベント詳細は特設サイトで。

■イベントレポート

SHIBUYA TSUTAYAにて開催されている、BMSGの5年間の軌跡と、この先の未来へ広がる可能性を体感できる特別展示「zone B | BEYOND 5 YEARS」にて、メディア内覧会が行われた。会場の至る箇所に展示された過去の映像や写真、立体物展示などを通じて、BMSGの5年間を振り返った。

また、SKY‐HIがサプライズ訪問。会場のひとつであるSHIBUYA TSUTAYAの地下1階に設置されているウェルカムボードへのサイン記入を行った。

SKY‐HIは初日を迎えた『BMSG STREET GALLERY』を訪れた感想として、「まだ始まったばかりだと思うのと同時に、これだけの足跡が生まれてきたことや、今当たり前に周りにいる仲間の尊さやその出会いの数々に感動しています。人と人とが出会い何かをつくることは素敵だなと感じてもらえると思います。BMSG STREET GALLERYは、画期的な企画というよりは遊び場なので遊びに来て欲しいです」と語った。

また、BMSG設立5周年への想いとして「命がけでやってきたからこそ、（BMSGは）人生全部が籠もった存在」と語り、「得てきたもの全てをかけるつもりで、芸能・音楽業界だけではなく、世界丸ごと変えていく、良くしていくことを本気で頑張りたい。 そのためにまた全てをかけて、向こう5年間、10年間にやるべきことが沢山あると感じているので、（5周年を迎えたことが）楽しく嬉しく喜ばしいと同時に気は引き締まっています」と、BMSGの今後にさらに期待が高まる意気込みを述べた。

そして最後に、「BMSGアーティストたちと一緒にやりたいこと」を聞かれると、「社員が100人に近づいていることもあり、アーティスト含めていつか全員で、社員旅行に行きたいです」という回答で場を和ませた。

■オーディオコンテンツについて

通常アートギャラリーや美術館を訪れた際に、展示と合わせて楽しめるような音声ガイドが用意されていることが多い。『BMSG STREET GALLERY』でも、SKY-HIによる特別なオーディオコンテンツを「BMSG STREET GALLERY AUDIO TOUR by SKY-HI」として用意。

展示の解説に加え、BMSGが歩んできた軌跡や未来への展望を、SKY-HIが自身の言葉で語っている。

こちらは会場内に用意された二次元バーコードからアクセス、もしくは『BMSG STREET GALLERY』の公式サイトにアクセスするだけで誰でも利用可能だ。

■イベント情報

『BMSG STREET GALLERY』

09/17（水）～09/23（火）

※各施策によって開催日程が異なる

開催場所：渋谷全域

■関連サイト

オーディオツアーの視聴はこちらから

https://anniversary-bmsg.tokyo/5th-anniversary/#audio_tour

BMSG 5周年スペシャルサイト

https://anniversary-bmsg.tokyo/5th-anniversary/

BMSG OFFICIAL SITE

https://bmsg.tokyo/

