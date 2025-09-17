藤井フミヤ、南こうせつとの「僕の胸でおやすみ」MV公開。貴重なメイキング映像公開も
藤井フミヤが、南こうせつとの「僕の胸でおやすみ」のMVを公開した。
本動画は、日本クラウン内の音楽レーベル・PANAM、珠玉の名曲たちを様々なアーティストのリメイクカバーで次世代に歌い継いでいく企画「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」の第1弾として、公開されたもの。
https://youtu.be/EpgzPVBTuDQ
さらに、藤井フミヤと南こうせつに加え、総合プロデューサーでもあるギター・佐橋佳幸、キーボード・Dr.kyOn、ベース・亀田誠治、ドラム／タンバリン・河村“カースケ”智康といったミュージシャンも含めたレコーディング時の貴重なメイキング映像も同時公開した。
https://www.youtube.com/watch?v=LGtqyFAmp1w
PANAMレーベル55周年企画「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」はこれを皮切りに、毎月様々なコラボレーションでリリースの計画が進行しているので、今後も是非注目してほしい。
◾️「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」
「僕の胸でおやすみ」（かぐや姫/1973年発表）
2025年9月17日（水）配信リリース
配信リンク https://lnk.to/bokunomunedeoyasumi
歌唱：藤井フミヤ with 南こうせつ
2025年10月8日配信リリース
「LADY PINK PANTHER」（原曲：鈴木茂/1967年発表）
歌唱：GOOD BYE APRIL with 南佳孝
2025年11月5日配信リリース
「さよなら人類」（原曲：たま/1990年発表）
歌唱：鈴木実貴子ズ with BLACK BOTTOM BRASS BAND
2025年12月3日配信リリース
「なごり雪」（原曲：かぐや姫/1974年発表）
歌唱：seta with Darjeeling
