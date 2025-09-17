17日午後8時過ぎに村上市に『土砂災害警戒情報』が出されました。これは【警戒レベル４相当】の情報です。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等に住んでいる方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。



村上市には、17日午後8時20分過ぎの時点で、『浸水に関する大雨警報』と『洪水警報』も出されています。



新潟地方気象台によりますと、県内は大気の状態が不安定となり雷を伴った大雨となるところがある見込みで、18日夜のはじめ頃にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。

18日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、上・中越で120ｍｍ、下越・佐渡で100ｍｍです。

