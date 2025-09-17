　本日の日経平均株価は、欧米株安を受けで利益確定売りが優勢となり、前日比111円安の4万4790円と5日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は23社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、エフィッシモの対抗TOBを実施で連続ストップ高となったソフト９９コーポレーション <4464> [東証Ｓ]など。そのほか、太平洋工業 <7250> [東証Ｐ]、ノジマ <7419> [東証Ｐ]の2社は6日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1332> ニッスイ　　　東Ｐ　水産・農林業
<2705> 大戸屋ＨＤ　　東Ｓ　小売業
<2802> 味の素　　　　東Ｐ　食料品
<2991> ランドネット　東Ｓ　不動産業
<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品

<3341> 日本調剤　　　東Ｐ　小売業
<3486> グロバルＬＭ　東Ｐ　不動産業
<3496> アズーム　　　東Ｐ　不動産業
<4088> エアウォータ　東Ｐ　化学
<4396> システムサポ　東Ｐ　情報・通信業

<4464> ソフト９９　　東Ｓ　化学
<4832> ＪＦＥシステ　東Ｓ　情報・通信業
<6570> 共和コーポ　　東Ｓ　サービス業
<7110> クラシコム　　東Ｇ　小売業
<7131> のむら産業　　東Ｓ　卸売業

<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器
<7419> ノジマ　　　　東Ｐ　小売業
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8057> 内田洋　　　　東Ｐ　卸売業
<8060> キヤノンＭＪ　東Ｐ　卸売業

<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<9024> 西武ＨＤ　　　東Ｐ　陸運業
<9556> イントループ　東Ｇ　サービス業

