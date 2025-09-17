

本日の日経平均株価は、欧米株安を受けで利益確定売りが優勢となり、前日比111円安の4万4790円と5日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は23社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、エフィッシモの対抗TOBを実施で連続ストップ高となったソフト９９コーポレーション <4464> [東証Ｓ]など。そのほか、太平洋工業 <7250> [東証Ｐ]、ノジマ <7419> [東証Ｐ]の2社は6日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1332> ニッスイ 東Ｐ 水産・農林業

<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ 小売業

<2802> 味の素 東Ｐ 食料品

<2991> ランドネット 東Ｓ 不動産業

<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品



<3341> 日本調剤 東Ｐ 小売業

<3486> グロバルＬＭ 東Ｐ 不動産業

<3496> アズーム 東Ｐ 不動産業

<4088> エアウォータ 東Ｐ 化学

<4396> システムサポ 東Ｐ 情報・通信業



<4464> ソフト９９ 東Ｓ 化学

<4832> ＪＦＥシステ 東Ｓ 情報・通信業

<6570> 共和コーポ 東Ｓ サービス業

<7110> クラシコム 東Ｇ 小売業

<7131> のむら産業 東Ｓ 卸売業



<7250> 太平洋工 東Ｐ 輸送用機器

<7419> ノジマ 東Ｐ 小売業

<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業

<8057> 内田洋 東Ｐ 卸売業

<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業



<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業

<9024> 西武ＨＤ 東Ｐ 陸運業

<9556> イントループ 東Ｇ サービス業



株探ニュース

