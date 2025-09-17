¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥¨¡¼¥¹¤¹¤®¤ë¡×Åì¤¬¡È¼«±ç¸î¡É7²ó¥¹¥¯¥¤¥º¤ÇÀèÀ©¤â¤¿¤é¤¹¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÈï°ÂÂÇ3¤ÎÌµ¼ºÅÀÅêµå
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü-DeNA¡Ê17Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
15Æü¤Þ¤Ç¤Ë4Ï¢¾¡¤ò¤¢¤²¡¢µð¿Í¤òÈ´¤¤¤Æ2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿DeNA¡£¾¡¤Ã¤Æ2°Ì¤ò»à¼é¤·¤¿¤¤°ìÀï¤Ç¡¢Íß¤·¤«¤Ã¤¿ÀèÀ©ÅÀ¤Ï¡È¥¨¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥È¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î13¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÅì¹î¼ùÅê¼ê¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÏÀ®ÀÓÄÌ¤ê¤ÎÅêµå¤ÇDeNAÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¡¢6²ó¤Þ¤Çµö¤·¤¿¥Ò¥Ã¥È¤Ï2ËÜ¡£Ìµ¼ºÅÀÅêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬¤Ê¤¯¡¢·Þ¤¨¤¿7²ó¡£ÀèÆ¬¤ÎÀÐ¾åÂÙµ±Áª¼ê¤¬¥¨¥é¡¼¤ÈÅðÎÝ¤«¤é3ÎÝ¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤È¡¢1¥¢¥¦¥È¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏÅìÅê¼ê¡£2µåÌÜ¤Î¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¸«»ö¥Ð¥ó¥È¤ÇÁ°¤ËÍî¤È¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÀÐ¾åÁª¼ê¤¬¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£¥¹¥¯¥¤¥º¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¡È¼«±ç¸î¡É¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÅìÅê¼ê¤Ï¡ÈËÜ¿¦¡É¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç´í¤Ê¤²¤Ê¤¤Åêµå¤ò¸«¤»¡¢7²ó¤Þ¤Ç¤ËÈï°ÂÂÇ3¡¢9Ã¥»°¿¶¤ÎÌµ¼ºÅÀÅêµå¤òÈäÏª¡£¤³¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÅì¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥¨¡¼¥¹¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅì¡¢¼«ÎÏ¤ÇÅÀ¼è¤Ã¤¿¤«¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÀä»¿¡£ÅìÅê¼ê¤Ï14¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ8²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£