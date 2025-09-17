堂々と歩道を走るバイクに“ノーヘルバイク”など和歌山で危険走行に連続遭遇 愛知では車が来て右折できず“歩道侵入”
5日午前8時ごろ、愛知・小牧市で、思わず目を疑う瞬間がドライブレコーダーに映っていました。
対向車線で右折しようとしている黒い車。
次の瞬間、右に曲がるかと思いきや、歩道に乗り上げそのまま進入します。
目撃者：
普通そんなとこ入れない。「どこ走るんだ？」みたいな感じ。
この不可解な運転について、目撃者は「曲がりたい方向から白い車がやってきた。多分よけきれない状態になっちゃったんでしょうね」と、推測します。
映像をよく見ると、黒い車が曲がろうとした先には白い車の姿があります。
目撃者によりますと、当時、歩道に人の姿はなかったということです。
おきて破りの歩道走行。
それは、9日午前8時すぎに和歌山市でも目撃されました。
映像に映っているのは、車が止まった直後、歩道をひた走るバイクです。
目撃者によりますと、ライダーは中年とみられる女性だったということです。
そこから約3時間後の午前11時半ごろ、この目撃者は別の不可解な光景を目の当たりにしていました。
それは、対向車線を走ってくるバイク。
よく見るとヘルメットがありません。“ノーヘル走行”です。
立て続けに遭遇した危険な運転。
運転していたのは、70代くらいの男性だったといいます。