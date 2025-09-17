堂々と歩道を走るバイクに“ノーヘルバイク”など和歌山で危険走行に連続遭遇　愛知では車が来て右折できず“歩道侵入”

5日午前8時ごろ、愛知・小牧市で、思わず目を疑う瞬間がドライブレコーダーに映っていました。

対向車線で右折しようとしている黒い車。

次の瞬間、右に曲がるかと思いきや、歩道に乗り上げそのまま進入します。

目撃者：

普通そんなとこ入れない。「どこ走るんだ？」みたいな感じ。

この不可解な運転について、目撃者は「曲がりたい方向から白い車がやってきた。多分よけきれない状態になっちゃったんでしょうね」と、推測します。

映像をよく見ると、黒い車が曲がろうとした先には白い車の姿があります。

目撃者によりますと、当時、歩道に人の姿はなかったということです。

おきて破りの歩道走行。

それは、9日午前8時すぎに和歌山市でも目撃されました。

映像に映っているのは、車が止まった直後、歩道をひた走るバイクです。

目撃者によりますと、ライダーは中年とみられる女性だったということです。

そこから約3時間後の午前11時半ごろ、この目撃者は別の不可解な光景を目の当たりにしていました。

それは、対向車線を走ってくるバイク。

よく見るとヘルメットがありません。“ノーヘル走行”です。

立て続けに遭遇した危険な運転。

運転していたのは、70代くらいの男性だったといいます。