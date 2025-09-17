「イースタン、西武−巨人」（１７日、ベルーナドーム）

小関竜也ファーム監督の長女で、アーティストの小関舞（２３）が始球式を行った。

捕手役は父が務め、打席には巨人・長野。投球はそれてしまったが、長野がスイングしてナイスアシスト。父からボールを受け取った小関から笑みがこぼれた。

投球後、小関は「始球式に向けて、お父さんに投げ方を教わったり、家でシャドーピッチングをしました！背番号はお父さんと同じものを背負いたい気持ちが強く「７９番」にしました！」と説明。「結構緊張してしまいボールはそれましたが、長野久義選手に打席に立っていただき、キャッチャーはお父さんが務めてくれて、本当に夢のような時間でした」と振り返った。

小関監督も父の顔に戻り、満面の笑み。娘は「今季は終盤を迎えていますが、ファームの皆さまも一軍の皆さまもがんばってほしいです！私は小関竜也監督の一番のファンなので、最後まで駆け抜けてほしいなと思います！」とエールを送っていた。

小関舞はアイドルグループ「カントリー・ガールズ」の元メンバー。この試合はファンと選手が触れ合うイベント「ファームサンクスデー」として開催された。

小関ファーム監督は９４年ドラフト２位で西武入り。９８年に１０４試合に出場して打率・２８３、１５盗塁など好成績をマークし、新人王を獲得した。巨人や横浜にも在籍、メジャーにも挑戦した。