陸上の世界選手権東京大会は１７日、国立競技場で男子やり投げの予選が行われた。

Ａ組に出場した崎山雄太（愛媛競技力本部）は７７メートル６１で同組１５位、ディーン元気（ミズノ）は７７メートル０１で同１６位となり、敗退した。Ｂ組の長沼元（スズキ）も７４メートル７０で決勝に進めなかった。（デジタル編集部）

やり投げの予選はＡ、Ｂ組の２組に分かれて行われる。３回の投てきを行い、８４メートル５０以上をマークするか、２組で上位１２選手が決勝に進める。

２９歳の崎山は、１回目７６メートル３０、２回目も記録が伸びずファウルに。３回目で記録を伸ばしたが、７７メートル６１にとどまった。

崎山は世界選手権は前回のブダペスト大会に続く２度目の出場。ただその際は、右脚の疲労骨折で記録なしに終わった。今年は、７月の日本選手権で日本歴代２位の８７メートル１６をマークし、世界で今季５番目の記録をマークするなど成長を見せていた。

ディーンは１回目、７７メートル０１、２回目７６メートル５８、７２メートル８９だた。

３３歳のディーンは、２０１２年のロンドン五輪に２０歳の若さで出場し、９位に入ったが、その後はけがが相次ぎ低迷した。それでも、２０年頃から上昇気流に。２２年の世界選手権以降はパリ五輪を含め４年連続で世界大会に出場している。しかし、最高順位は２２年の９位。今季は、７月の日本選手権で８４メートル６６をマークし自己記録を更新していた。