¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û0.1g¤Î¸í»»¡¢Zepp¥Ä¥¢¡¼´°¿ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëLINE CUBE SHIBUYA¤ÇÎÐÀîÍµ±§¤ÎÀ¸ÃÂº×¤È°ìÂÁá¤¤¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î10¼þÇ¯¡×
0.1g¤Î¸í»»¤¬¡¢LINE CUBE SHIBUYA¤Ë¤Æ¡ãÎÐÀîÍµ±§¡õ²ÏÂ¼Í§ÀãÀ¸ÃÂµÇ°¡ª4Âç2000¥¥ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖºÇ¶¯AB·¿ÁÈ¤ËÂ³¤±¡ª¼ÞÇ®¤ÎÂçÀûÉ÷¡ª¡×FINAL-ÎÐÀîÍµ±§À¸ÃÂ¸ø±é¡ÖÄ©Àï¤Î²Ì¤Æ¤ËÀ®¸ù¤¢¤ê¡£¼å¤µ¤ò·Ð¤µ¤Ì¶¯¤µ¤ÏÌµ¤¤¡£²æ¤³¤½ÎÐÀîÍµ±§¡¢¤¤¤¶»²¤é¤ó¡ª¡×-¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
²ÏÂ¼Í§Àã¤ÎÀ¸ÃÂº×¡¢Zepp DiverCity(TOKYO)¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ì¾ºå¤ÎZepp¤ò²ó¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¤·¤¿0.1g¤Î¸í»»¡£Zepp¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤ÏÈà¤é¤¬Ì´¤Ë¸«¤¿ÉñÂæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÏÎÐÀîÍµ±§¤ÎÀ¸ÃÂº×¤Ç¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏºòÇ¯¤ÎÆ±»þ´ü¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤º£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ëLINE CUBE SHIBUYA¤Ç¤¢¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î10¼þÇ¯¡×¡£
10Ç¯Á°¤Î9·î5Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤¤0.1g¤Î¸í»»¤ÏÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°²ó¤ÎLINE CUBE SHIBUYA¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤è¤ê¤â¹¹¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥é¥¤¥ô¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£10¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥ô¤ÏÍèÇ¯¤Î3·î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬10Ç¯Á°¤Î9·î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ïº£Æü¤â10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ð¥ó¥É¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿ÎÐÀîÍµ±§¡ÊVo¡Ë¡£ËÜÈÖÁ°¡¢²º¤ä¤«¤ÊÃæ¤Ë¤â¶¯¤¤¿®Ç°¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¡¢¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¤Ï³¬ÃÊ¤Ç·Ò¤¬¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë±éÂæ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÎÐÀîÍµ±§¤¬¤½¤³¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤Ê¤«¡ÖÆÇºÌ¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡×¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¿·°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Ê¨¤¯¡£°áÁõ¤Ï¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¸Å¤Î¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢²ÏÂ¼Í§Àã¡ÊG¡Ë¤À¤±Á´¿È¤ò¿¼¹È¤ÎÁõ¤¤¤ÇÊñ¤ß¡¢¿åÅÄËâÍü¡ÊG¡Ë¤ÎÀÖ¤¤¥®¥¿¡¼¤È¤È¤â¤ËÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
µ´µ¤Ç÷¤ë²»¤Ç±é¤ë¡ÖJUDGEMENT [THE] DAY¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆ¬¤¬¿¶¤êÍð¤ì¤ë¤È¡¢ºÂÀÊ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ë¥é¥¤¥ô¥Ï¥¦¥¹²½¤·¤Æ¤¤¤¯²ñ¾ì¡£¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¤ÎÍ«Ýµ¡Á½Æ¸ý¤È¥Þ¥ê¥¢¡Á¡×¤Ç²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤Æ¤¤¿ÎÐÀîÍµ±§¤¬¥â¥Ç¥ë¥¬¥ó¤ò¹½¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¡ÖµßºÑ¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÆ°¤²ó¤ë¡£¡Ö¤Ö¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤«¡¢½ÂÃ«¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¡¢¾ìÆâ¤ÏºÆ¤ÓÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥é¥¤¥ÖÁ°Ìë¡¢¿·°áÁõ¤È¤È¤â¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ö»þ´ÖÀÚ¤ì¥·¥ó¥Ç¥ì¥é-Time Limit Cinderella-¡×¡£¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ç¤Ïº¸±¦¤Î¼ê¤Ë»ý¤¿¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê´ú¤¬¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¸ò¸ß¤Ë¾å¤²¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤Ë¡£ÌÓ¿§¤Î°Û¤Ê¤ë¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¥¨¥´¥¤¥º¥à¡×¤ò´Ö¤Ë¶´¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿·¶Ê¤ÈÆ±¼ñ¤Î¶õµ¤¤òÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÎÐÀîÍµ±§¤Î¥Ô¥¢¥Î¥½¥í¡¢¤½¤³¤ØÀÅ¤«¤ËÀ¼¤ò¾è¤»¤¿¡ÖÍø¸ÊÅª¥á¥ë¥Ø¥ó¾É¸õ·²¡×¡£ÎÏ½É¤ëÀÚ¤Ê¤µ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Ô¥¢¥Î¤Î±éÁÕ¤È²ÎÀ¼¡¢¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë³Ú´ïÂâ¤Î²»¤¬¹ç¤ï¤µ¤êÇú²»¤ò¹ì¤«¤»¤ë¤È¡¢ÀÖ¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò»É¤¹¤Ê¤«Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²»¤òÊü½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Â³¤¯¡ÖÆúºÌ¤Î°ä½ñ¡×¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤¤¶Ê¤ä·ã¤·¤¤¶Ê¤À¤±¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥ôÅ¸³«¤¬¸÷¤ê¡¢10Ç¯¤«¤±¤ÆËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î¸ü¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
µÒÅÅ¤¬Á´Åô¤·¡Ö¥ª¥ª¥«¥ßÃË¤È·îÅÆ¡×¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢1³¬ÀÊ¤Î¸åÊý¤«¤é2³¬ÀÊ¤«¤é¤È¡¢²ñ¾ì¤Î»ê¤ë¾ì½ê¤Ç²»¤òÁÕ¤Ç¤ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëºÝ¡¢É®¼Ô¤Ï¤è¤¯¡Ö»¶Êâ¤Ë½Ð³Ý¤±¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ã¿è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤¿¤¯¤Æ¡¢²ñÏÃ¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤Õ¤é¤Ã¤È»¶Êâ¤Ë½Ð³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆÃ¤ËµÒÀÊ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê0.1g¤Î¸í»»¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¿åÅÄËâÍü¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Ä¤á¡¢²ÏÂ¼Í§Àã¤¬¾Ð´é¤ÇÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢âÃºêÂçÊå¡ÊB¡Ë¤¬¶¦¤ËË½¤ì¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Þ¤µ¤·¡ÊDr¡Ë¤¬À¼¤ò³Ý¤±¡¢ÎÐÀîÍµ±§¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë²Î¤òÆÏ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²ñ¾ìÃæ¤ò¶î¤±½ä¤ë¡£Zepp¥Ä¥¢¡¼¤«¤éµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¡Ö¤ªµ¢¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î²ñÏÃ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎMC¤Ç¤â¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê»þ´Ö¤ÏÂ³¤¡¢¥È¡¼¥¯¤¬°ìÃÊÍî¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ê¤Ë±é¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤À²Æ¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡Ø¸í»»Àá¡Ù¤«¤Ê¡×¤È¡¢âÃºêÂçÊå¤¬Äó°Æ¡£³Ú´ïÂâ¤¬ºÆ¤Ó²ñ¾ì¤ÎÇ®¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢ÎÐÀîÍµ±§¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Ù¡¼¥¹²»¤Ç·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë¤È¡ÖVITAL¡×¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬´ò¡¹¤È¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¿á¤¾å¤¬¤ë¥¹¥â¡¼¥¯¤ÎÀè¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤â²÷³è¤Ë±éÁÕ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¤ÏÂ³¤¡¢¡ÖÀäË¾¥á¥ó¥Ö¥ì¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬Éñ¤¦¤Þ¤Ç¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤¬³Ý¤«¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤Î¡Öµ´±ÙÅ·¡×¤Ç¤ÏºÆÅÙ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»¶Êâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ä¥¢¡¼½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¶Ê¤Î¥ë¡¼¥×¤¬Â³¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸·¤·¤¤ÆüÄø¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡¿åÅÄËâÍü
¡ÖZepp¥Ä¥¢¡¼Á´¸ø±é¡¢0.1g¤Î¸í»»¤é¤·¤¯±éÁÕ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¨¡¨¡âÃºêÂçÊå
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤·¤¿¡£10Ç¯Á°¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ÇÌ´¤ò½ñ¤¯Íó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ËZepp¥Ä¥¢¡¼¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³ð¤¨¤é¤ì¤ëÌ´¤ò½ñ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿10Ç¯Á°¤Î²¶¡¢¥ß¥¹¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¨¡¨¡²ÏÂ¼Í§Àã
¡Ö²¶¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î´õË¾¤Î¸÷¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¼ã¤¯¤¢¤¶¤È¤¯¤¤¤¯¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¡×¨¡¨¡ÎÐÀîÍµ±§
¡ÖZepp¤È¤«LINE CUBE¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤Ç¤âÎ©¤Æ¤ë¾ì½ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡£¡Ä¡Ä¤ª¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Ç¾Ð¤¦¤ó¤À¤è¡ª¡×¨¡¨¡µ×ÊÝÅÄ¤Þ¤µ¤·
³Æ¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢Âç´¿À¼¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¼«ÂÎ¤Ï¤½¤³¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤â¤«¤«¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÎÐÀîÍµ±§¤¬±Æ¥¢¥Ê¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ÌÀÆü¤â¸åÌëº×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Ë½¤ìÂ¤ê¤Ê¤¤¿Í¤ÏÀ§ÈóÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤ã¤¢¤Í¡¢¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡×¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤À¼¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡È2026Ç¯3·î19Æü¡¢10¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤Î²ñ¾ì¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¡É¨¡¨¡½ª±é¸å¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏºÆ¤ÓÂç´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÏ³¤é¤¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤âÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ÖÃæ¤ÎÎÐÀîÍµ±§¤Î¸ÀÍÕ¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£º£Æü¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Ã¤¿Æü¤«¤é¤Î10Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤éÄ©¤ó¤À¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
0.1g¤Î¸í»»¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢ÍèÇ¯3·î¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¤¤Ã¤È¡¢º£Æü¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ËÂ³¤¯·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÖÄ©Àï¤Î²Ì¤Æ¤ËÀ®¸ù¤¢¤ê¡×¡£0.1g¤Î¸í»»¤ÎÄ©Àï¤ÈÀ®¸ù¤¬¡¢¤É¤¦¤«¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
Ê¸¡ýÆ£ÂåÅßÇÏ LINKSOLU.Inc
¼Ì¿¿¡ý¾åÌî¹¨¹¬¡¡LINKSOLU.Inc
SETLIST
01.ÆÇºÌ¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤
02.JUDGEMENT [THE] DAY
03.¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¤ÎÍ«Ýµ¡Á½Æ¸ý¤È¥Þ¥ê¥¢¡Á
04.µßºÑ¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤
05.»þ´ÖÀÚ¤ì¥·¥ó¥Ç¥ì¥é-Time Limit Cinderella-
06.¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¥¨¥´¥¤¥º¥à
07.Íø¸ÊÅª¥á¥ë¥Ø¥ó¾É¸õ·²
08.ÆúºÌ¤Î°ä½ñ
09.¥ª¥ª¥«¥ßÃË¤È·îÅÆ
10.Í³²¥á¥ó¥Ø¥é¥É¡¼¥ë
11.¡ÚL¡Û1126¡ÚÈá·à¡Û
12.NEVER ENDING
EN1
13.VITAL
14.¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¤Î»ØÎØ
15.Èï¹ð¿ÍA¤Î¹ðÇò
16.ÀäË¾¥á¥ó¥Ö¥ì¥¬¡¼¥ë
EN2
17.2008Ç¯¹âÅÄÇÏ¾ìAREA
18.21g¤Î´¶½ý
19.½ÃÌÔ¼ÔÀïÁè~¹ì¤±¡ªÄ¶¸í»»¼íÎÄ¡ª~
20.µ´±ÙÅ·
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡0.1g¤Î¸í»» ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡0.1g¤Î¸í»» ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX