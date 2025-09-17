【ワークマンの大容量バッグ】が優秀！「約33リットル収納可能」「水と光を跳ね返す」だって！

秋の行楽シーズンのお出かけや買い出しには、たっぷり大容量のバッグがあると便利。今回紹介するのは【ワークマン】から登場した、大容量サイズのトートバッグと、嬉しい機能付きの2WAYバッグです。大人カジュアルになじみやすいシンプルなデザインなので、店舗で見つけたらぜひゲットして。

ガシガシ使える！ 大容量のキャンバスバッグ

【ワークマン】「グロサリートートバッグ」\1,900（税込）

「厚手のキャンバス地でガシガシ使える！」と公式サイトで紹介されている、デイリーに使いやすいシンプルなトートバッグ。公式サイトによると「大容量約33リットル収納可能」とのことで、アウトドアや買い出しなど幅広いシーンで活躍する予感。大きい物も出し入れしやすいのが嬉しいポイント。生成・ブラック・ネイビー・カーキの4色展開です。

夜道や雨の日のお出かけに活躍する2WAYバッグ

【ワークマン】「エクトジェル防水リフレクトワイドトートバッグ」\2,900（税込）

「水と光を跳ね返す」（公式サイトより）というトートバッグ。防水・撥水機能付きで水に強いだけでなく、反射材付きで夜のお出かけも安心できそう。ショルダーストラップが付いているため、トートとショルダーの2WAYで使えます。ブラックのほか、配色がポイントになるグリーンとオレンジの全3色がラインナップ。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M