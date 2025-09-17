二見颯一が、本日リリースにした北島三郎が作曲を務める新曲「こころの声」のMVを公開した。

◆二見颯一 動画

北島三郎は、これからの演歌界を支える一人として二見に着目しており、「こころの声」は、北島三郎の次世代に遺したいという夢と魂が「歌」という形になり完成した楽曲となっているという。

https://youtube.com/shorts/PC2JmlxxfpU

◾️シングル「こころの声」

2025年9月17日（水）リリース ○タイプA

品番：CRCN-8786 定価：￥1,500

各配信サイト：https://lnk.to/kokoronokoeA ◆収録曲

1.こころの声

作詩：日野浦かなで / 作曲：原譲二 / 編曲：遠山敦

2.花ごころ

作詩：原譲二 / 作曲：原譲二 / 編曲：遠山敦

3.こころの声(オリジナル・カラオケ)

4.花ごころ(オリジナル・カラオケ)

5.こころの声(一般用カラオケ・半音下げ)

6.花ごころ(一般用カラオケ・半音下げ)義野 ○タイプB

品番：CRCN-8787 定価：￥1,500

各配信サイト：https://lnk.to/kokoronokoeB ◆収録曲

1.こころの声

作詩：日野浦かなで / 作曲：原譲二 / 編曲：遠山敦

2.月待ちの夜

作詩：柳田直史 / 作曲：四方章人 / 編曲：義野裕明

3.こころの声 (オリジナル・カラオケ)

4.月待ちの夜 (オリジナル・カラオケ)

5.こころの声(一般用カラオケ・半音下げ)

6.月待ちの夜(一般用カラオケ・半音下げ)

関連リンク ◆二見颯一 オフィシャルサイト

◆二見颯一 オフィシャルX

◆二見颯一 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆二見颯一 オフィシャルブログ

https://youtube.com/shorts/PC2JmlxxfpU