二見颯一、北島三郎作曲の新曲「こころの声」MV公開
二見颯一が、本日リリースにした北島三郎が作曲を務める新曲「こころの声」のMVを公開した。
北島三郎は、これからの演歌界を支える一人として二見に着目しており、「こころの声」は、北島三郎の次世代に遺したいという夢と魂が「歌」という形になり完成した楽曲となっているという。
https://youtube.com/shorts/PC2JmlxxfpU
◾️シングル「こころの声」
2025年9月17日（水）リリース
○タイプA
品番：CRCN-8786 定価：￥1,500
各配信サイト：https://lnk.to/kokoronokoeA
◆収録曲
1.こころの声
作詩：日野浦かなで / 作曲：原譲二 / 編曲：遠山敦
2.花ごころ
作詩：原譲二 / 作曲：原譲二 / 編曲：遠山敦
3.こころの声(オリジナル・カラオケ)
4.花ごころ(オリジナル・カラオケ)
5.こころの声(一般用カラオケ・半音下げ)
6.花ごころ(一般用カラオケ・半音下げ)義野
○タイプB
品番：CRCN-8787 定価：￥1,500
各配信サイト：https://lnk.to/kokoronokoeB
◆収録曲
1.こころの声
作詩：日野浦かなで / 作曲：原譲二 / 編曲：遠山敦
2.月待ちの夜
作詩：柳田直史 / 作曲：四方章人 / 編曲：義野裕明
3.こころの声 (オリジナル・カラオケ)
4.月待ちの夜 (オリジナル・カラオケ)
5.こころの声(一般用カラオケ・半音下げ)
6.月待ちの夜(一般用カラオケ・半音下げ)
