Mega Shinnosukeが、本日新曲「禁断少女10」を配信リリースした。

◆Mega Shinnosuke 動画

今作は、ジャジーなコード進行にノイジーなエレキギターを重ね、艷やかで湿り気を帯びたボーカルが印象的なロックナンバーだという。「新宿迷路」をさまようふたりの厭世的な物語が、タイトルに刻まれた「10」という謎めいた数字とともに展開。都市の空気感を巧みに切り取る楽曲に仕上がっているとのこと。

さらに、本日20時に映像作家、映画監督・木村太一が監督を務めた。「禁断少女10」のMVが公開された。今作は学校を舞台に、演奏と物語性を感じさせる映像演出が織りなす作品となっており、音と映像が調和しながら、一つの世界が丁寧に作られた映像になっているとのことなので、ぜひチェックしてほしい。

◆ ◆ ◆

◾️Mega Shinnosuke コメント

｢禁断少女10｣出てしまいました。

昔は年上の女性としか交際をしたことがなく

いつもどこかに人生経験の差へのコンプレックスを抱いていました。

泥沼のように沈んでいくネガティブな思考は、

激しいロックサウンドの中でやっと成仏していく気がします。

（……しません。いや、します。）

◆ ◆ ◆

また、2026年1月より開催予定の自身最大規模のワンマンツアーの、プレリクエスト二次先行が本日よりスタート。イベント、対バン出演で話題を集めるMega Shinnosukeの約1年3カ月ぶりとなる今回のツアーは、より自由度の高い演出とパフォーマンスを予定しており、観客と一体となる熱狂のステージが全国各地で展開される。こちらも合わせてチェックしてほしい。

◼️ニューシングル「禁断少女10」 配信日：2025年9月17日（水）

配信：https://mega-shinnosuke.lnk.to/Kindanshojyo10 M1.禁断少女10

M2.禁断少女10(Sped Up Ver.)

◼️ワンマンツアー情報 2026年

1月10日（土）：福岡BEAT STATION

1月11日（日）：広島 Live Space Reed

1月17日（土）：大阪BIG CAT

1月18日（日）：名古屋CLUB QUATTRO

1月24日（土）：札幌 cube garden

1月31日（土）：仙台 MACANA

2月8日（日）：東京Zepp Diver City(TOKYO) ◆チケット

公式アプリ「MEGA CLUB」：https://c-rayon.com/result/megashinnosuke

オフィシャル先行：https://eplus.jp/megashinnosuke/

受付期間：2025年6月18日（水）21:00〜2025年6月22日（日）23:59 前売りチケット：5,000円+D代

※18歳以下の方は、会場にて￥1,200キャッシュバック

total info. ライブマスターズ（03-6379-4744）