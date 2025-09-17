櫻井おとのが、9月9日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

櫻井おとの©光文社/週刊FLASH 写真◎森山将人（TRIVAL）

「週刊FLASH」9月9日発売号©光文社/週刊FLASH （SIGNO）

昨年末に事務所を退所し、今年からフリーとして活動する櫻井おとの。グラビア再始動でも話題を呼ぶ彼女が「FLASH」に登場。4種類の水着に身を包み、グラマラスなプロポーションがまぶしいグラビアを披露している。DMM TVで配信中の恋愛リアリティショーに出演するなど、活躍の幅を広げる彼女の艶姿は必見だ。

櫻井おとの プロフィール

さくらい・おとの

23歳。2002年8月17日生まれ。静岡県出身。T158・B88W63H86。

現在、DMM TVで配信中の『朝倉未来Presents 超バトル型 恋愛サバイバル LOVE RING』に出演。そのほか最新情報は、公式X（@oto_178s）、公式Instagram（@o_to.08）をチェック。

FLASHデジタル写真集 櫻井おとの『滴る』、『艶めく』（光文社）が各電子書店で発売中。

「週刊FLASH」9月9日発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：730円（税込み/9月9日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

