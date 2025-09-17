Gacharic Spinのアンジェリーナ1/3のソロプロジェクト・aillyが、1stシングル「Radiory」のMVを公開した。

9月17日に配信リリースされた「Radiory」は、文字通り“Radio”と日記を意味する“Diary”を掛け合わせた造語となっており、“令和のラジオスター”として日々リスナーと対話を続ける本人の想いをaillyとして歌詞に落とし込んだ楽曲だという。

MVでは、「ON AIR」と書かれたサインランプや自身のレギュラー番組・TOKYO FM/JFN「SCHOOL OF LOCK！」の黒板、TBSラジオ「Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う！〜」のヘッドホンなど自身のレギュラー番組で普段から使用しているものが多く登場している。また、aillyの他にラジオの相棒・くまのぬいぐるみのちぇたも出演しているので、ぜひ細かな部分にも注目して見てほしい。

リスナーからのお便りをお手紙にみたてて

日々、皆様から沢山愛をいただいている事を

視覚的にも表現できる映像になりました。

撮影当日は雲ひとつないくらいの晴天！

スタッフの皆様も大変暑い中素敵なものを一緒に作ろうと

一丸となった空気感には胸がいっぱいになりました。

“君の晴れ間になれますように”と願いを込めたのに

MVでは一面の青空！！

日頃皆様にしてもらってばかりの私の心は一面の青空です。

スクールオブロックで使っている黒板。

TBSラジオで使っているヘッドホン。

私のかけがえのない場所にある大切なものを添えて

届け！！Radiory！！

◾️1stデジタルシングル「Radiory」

2025年9月17日（水）リリース ◆収録曲

1.Radiory

2.Radiory -acoustic-

各配信サイト：https://lnk.to/ailly_radiory

