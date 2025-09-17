アンジェリーナ1/3のソロプロジェクト・ailly、1stシングル「Radiory」MV公開
Gacharic Spinのアンジェリーナ1/3のソロプロジェクト・aillyが、1stシングル「Radiory」のMVを公開した。
9月17日に配信リリースされた「Radiory」は、文字通り“Radio”と日記を意味する“Diary”を掛け合わせた造語となっており、“令和のラジオスター”として日々リスナーと対話を続ける本人の想いをaillyとして歌詞に落とし込んだ楽曲だという。
MVでは、「ON AIR」と書かれたサインランプや自身のレギュラー番組・TOKYO FM/JFN「SCHOOL OF LOCK！」の黒板、TBSラジオ「Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う！〜」のヘッドホンなど自身のレギュラー番組で普段から使用しているものが多く登場している。また、aillyの他にラジオの相棒・くまのぬいぐるみのちぇたも出演しているので、ぜひ細かな部分にも注目して見てほしい。
https://youtu.be/L4w2teJx7Bc
◾️ailly コメント
リスナーからのお便りをお手紙にみたてて
日々、皆様から沢山愛をいただいている事を
視覚的にも表現できる映像になりました。
撮影当日は雲ひとつないくらいの晴天！
スタッフの皆様も大変暑い中素敵なものを一緒に作ろうと
一丸となった空気感には胸がいっぱいになりました。
“君の晴れ間になれますように”と願いを込めたのに
MVでは一面の青空！！
日頃皆様にしてもらってばかりの私の心は一面の青空です。
スクールオブロックで使っている黒板。
TBSラジオで使っているヘッドホン。
私のかけがえのない場所にある大切なものを添えて
届け！！Radiory！！
◾️1stデジタルシングル「Radiory」
2025年9月17日（水）リリース
◆収録曲
1.Radiory
2.Radiory -acoustic-
各配信サイト：https://lnk.to/ailly_radiory
