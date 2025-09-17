◆世界陸上 第５日（１７日、国立競技場）

ＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二が女子２００メートル予選５組に登場。２２秒９８の５着も１８日の準決勝進出を決めた井戸アビゲイル風果（東邦銀行）を祝福した。

レース後、「次があれば、しっかり最後まで決勝につなげていけるようにしたい」と話した井戸のインタビューを見届けた織田は「いや、いや、次あるどころか当たり前にありますよ。２４歳ですから」ときっぱり。

「これ、でも、いい経験ですよね。世界のトップと一緒に、金メダリストと一緒に走れるんですから」と続けると「（コースが）内側なんで全部見えてるわけじゃないですか？ ああ、これが金メダリストのスピード感だって。経験を積めるのは大きいですよね。それこそ練習中に、あの影、あのスピード感を覚えていていけるという…」と話した。

そして井戸が準決勝進出を決めると、「良かったね〜」とニッコリ。「やっぱり、混合の時もいい走りをしてたから、神様が見てたね」と話した後、「なんの話してるんだろう？俺」と苦笑していた。