“事実は小説より奇なり”そんな言葉があるほど、驚く現実ってあるんです。

病気で弱っていく祖父。夢の中で、祖父が飼っていた猫たちが本棚に消えていく夢を見た。夢からさめて、本棚を確認してみると？／本当にあったすごい話

　人気イラストレーターであり、漫画家でもあるしばたまさんが描く『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』は、リアルで起こったフォロワーからの体験談です。

　その体験談から「スカッとした！」「泣ける…」「怖くて最後まで読めない」といった反響続出のエピソードをお届けします！