「警察です。ちょっとお話を伺いたいのですが」近所で発生した傷害事件。後日、捕まった犯人は…／本当にあったすごい話
“事実は小説より奇なり”そんな言葉があるほど、驚く現実ってあるんです。
病気で弱っていく祖父。夢の中で、祖父が飼っていた猫たちが本棚に消えていく夢を見た。夢からさめて、本棚を確認してみると？／本当にあったすごい話
人気イラストレーターであり、漫画家でもあるしばたまさんが描く『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』は、リアルで起こったフォロワーからの体験談です。
その体験談から「スカッとした！」「泣ける…」「怖くて最後まで読めない」といった反響続出のエピソードをお届けします！
病気で弱っていく祖父。夢の中で、祖父が飼っていた猫たちが本棚に消えていく夢を見た。夢からさめて、本棚を確認してみると？／本当にあったすごい話
